Почта России может получить право на продажу лекарств

Власти рассматривают возможность предоставить "Почте России" право продажи лекарств в отделениях.
Также обсуждается наделение компании монополией на доставку писем, счетов, печатной продукции и рекламных материалов в почтовые ящики многоквартирных домов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на соответствующий документ.
Эти инициативы входят в "План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития "Почты России", утвержденный вице-премьером Дмитрием Григоренко в декабре прошлого года. Цель плана — обеспечить присутствие "Почты России" в труднодоступных и малонаселенных регионах страны.
Среди предлагаемых нефинансовых мер поддержки также предусмотрены:
Эти инициативы находятся на стадии разработки, и, по словам Григоренко, пока преждевременно говорить о том, какие именно меры войдут в окончательную версию законопроекта.
Однако Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) и Ассоциация аптечных учреждений "Союзфарма" уже выступили с отрицательным отзывом на данный документ. В ассоциациях считают, что появление нового игрока на рынке с "упрощенными" правилами негативно скажется на конкуренции и может представлять угрозу для здоровья граждан.
Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
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