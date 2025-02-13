Почта России может получить право на продажу лекарств

Власти рассматривают возможность предоставить "Почте России" право продажи лекарств в отделениях.

Фото: commons.wikimedia.org by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Таблетки

Также обсуждается наделение компании монополией на доставку писем, счетов, печатной продукции и рекламных материалов в почтовые ящики многоквартирных домов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на соответствующий документ.

Эти инициативы входят в "План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития "Почты России", утвержденный вице-премьером Дмитрием Григоренко в декабре прошлого года. Цель плана — обеспечить присутствие "Почты России" в труднодоступных и малонаселенных регионах страны.

Среди предлагаемых нефинансовых мер поддержки также предусмотрены:

Увеличение комиссии за доставку и перевод пенсий и социальных выплат с 1,17% до 1,5% от суммы доставки.

Монополия на отправку электронных счетов за коммунальные услуги через портал "Госуслуги", а также на уведомления жителей о доставке почтовых отправлений и платежных документов.

Монополия на продажу почтовых марок для "Почты России" и её дочерних структур.

Обязанность маркетплейсов обеспечить возможность покупки товаров для клиентов в любом населенном пункте России, в том числе через "Почту России".

Эти инициативы находятся на стадии разработки, и, по словам Григоренко, пока преждевременно говорить о том, какие именно меры войдут в окончательную версию законопроекта.

Однако Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) и Ассоциация аптечных учреждений "Союзфарма" уже выступили с отрицательным отзывом на данный документ. В ассоциациях считают, что появление нового игрока на рынке с "упрощенными" правилами негативно скажется на конкуренции и может представлять угрозу для здоровья граждан.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.