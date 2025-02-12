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Российский рынок акций растёт после беседы Путина с Трампом

Экономика

Рост рынка акций РФ на вечерней сессии усилился. Причиной этому стали новости о телефонном разговоре президентов РФ и США, следует из данных Московской биржи.

Фондовая биржа
Фото: flickr.com by Rafael Matsunaga, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фондовая биржа

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 20:20 по московскому времени рос на 2,38 процента, до 3 089,95 пункта.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уточнил, что российский лидер говорил с Дональдом Трампом больше часа.

Во время разговора они обсудили ситуации на Украине, Ближнем Востоке, а также обмен пленными и другое, пишет РИА Новости.

Кстати, Трамп получил приглашение посетить Москву.

Уточнения

Ры́нок це́нных бума́г фо́ндовый ры́нок (англ. securities market, англ. stock market, англ. equity market) — совокупность экономических отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг между его участниками.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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