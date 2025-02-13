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Возврат железнодорожных билетов: что делать, если планы изменились?

1:41
Экономика

Если ваши планы изменились, не спешите переживать — вернуть железнодорожный билет можно, но важно учитывать несколько нюансов, о них сообщает портал объясняем. рф.

Таганрог. Электричка ЭР9П-К-283 на станции "Таганрог II"
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Таганрог. Электричка ЭР9П-К-283 на станции "Таганрог II"

Способ возврата зависит от типа билета: электронный можно аннулировать через личный кабинет на сайте, а бумажный — только в кассе. Если электронный билет был распечатан, вам также придется обратиться к кассиру, захватив посадочный талон.

Размер компенсации зависит от времени возврата. Если билет сдан за восемь часов до отправления, деньги вернут почти в полном объеме. При возврате менее чем за восемь часов сумма зависит от типа вагона: в плацкартном вагоне вернут около 80%, в купе — 53-65%, а в скоростных поездах — всего 20-30%. За два часа до отправления сумма возврата может снизиться до 5-40%. Если поезд уже ушел, в течение 12 часов можно получить компенсацию в размере 5-20%.

С невозвратными билетами ситуация сложнее, но их тоже можно вернуть в особых случаях: при отмене рейса, болезни пассажира или его родственника. В таком случае потребуется документальное подтверждение. При болезни — медицинская справка, при потере близкого человека — свидетельство о смерти и документы, подтверждающие родство.

Если у вас возникли сложности с возвратом, а документы у вас на руках, но не заверены нотариально, вы можете подать заявление в РЖД — его рассмотрят в течение 30 дней.

Уточнения

Росси́йские желе́зные доро́ги (полное наименование — открытое акционерное общество "Росси́йские желе́зные доро́ги" (ОАО "РЖД") — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог. Образована в 2003 году на базе Министерства путей сообщения России.

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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