Новый порядок пособий: что изменилось для родителей?

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Семьи с детьми могут получить единое пособие, если их доход не превышает определённого уровня. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Национальный институт рака (NCI) by Билл Брэнсон (фотограф) is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:public_domain Взрослые в отпуске играют с детьми

Пособие положено родителям детей в возрасте до 17 лет и женщинам, вставшим на учёт по беременности до 12-й недели. Среди условий — российское гражданство родителей и ребёнка, проживание в России, а также уровень дохода семьи, не превышающий прожиточный минимум на человека.

Также учитывается имущество семьи: оно должно соответствовать установленному перечню. Важное требование — наличие подтверждённого дохода у членов семьи старше 18 лет или объективной причины его отсутствия.

Дополнительно действует правило четырёх МРОТ. Доход каждого работающего члена семьи должен быть выше этой суммы, иначе необходимо наличие уважительной причины для отсутствия работы, например, беременность, уход за детьми в многодетной семье, очное обучение, тяжёлая болезнь или безработица с регистрацией в центре занятости.

Средний доход семьи рассчитывается исходя из общего дохода за расчётный период, который составляет 12 месяцев перед обращением за выплатой. Доход делится на количество членов семьи и снова на 12 месяцев.

Учитываются зарплаты, пенсии, стипендии, меры социальной поддержки, доходы от вкладов и сдачи имущества в аренду, а также дивиденды. Однако не все выплаты включаются в расчёт. Не учитываются суммы материнского капитала, налоговые вычеты, социальные субсидии, выплаты мобилизованным, гранты и компенсации за лечение.

Таким образом, пособие рассчитано на поддержку семей с низким доходом, а его условия позволяют сделать систему начисления максимально прозрачной.

Уточнения

Минима́льный разме́р опла́ты труда́ (МРОТ) — установленный минимум оплаты труда в час, день, неделю или месяц (год), который работодатель может (обязан) платить своему работнику, и за который работник может законно продать свой труд.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.