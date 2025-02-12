Вы переплачиваете за коммуналку? Разбираем ошибки

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россияне могут сократить расходы на коммунальные услуги до 40%, если будут внимательно следить за своими расходами и оптимизировать потребление. Об этом рассказал экономист Игорь Балынин в беседе с "Газетой.Ru".

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Эксперт советует изучить счета за коммунальные услуги за последние три года. Это поможет выявить закономерности в потреблении и понять, как меняются тарифы. При этом важно учитывать не только суммы в квитанциях, но и объёмы потребляемых ресурсов — киловатты электроэнергии, кубометры воды и газа.

Кроме того, экономист рекомендует установить счётчики, если их нет, и узнать о возможных вариантах оплаты. В ряде регионов действует многотарифная система, при которой электричество дешевле в ночное время.

Также можно снизить плату за вывоз мусора. Если человек отсутствует дома более пяти дней, он вправе обратиться в управляющую компанию с заявлением о перерасчёте. Для этого нужно подтвердить отсутствие документально.

"Следование этим рекомендациям позволяет сократить коммунальные расходы до 40%", — отметил Балынин.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей. ЖКХ включает в себя также объекты социальной инфраструктуры для обслуживания жителей.



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