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Японки задумались — как рост цен на какао повлиял на традицию дарить шоколадные конфеты мужчинам

1:19
Экономика

В Японии в День святого Валентина по традиции женщины дарят мужчинам шоколадные конфеты.

Конфеты
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Lindqvist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Конфеты

Шоколад, получивший название "гири-чоко", что значит "шоколад вежливости", обычно преподносят коллегам и руководителям в знак благодарности за позитивное сотрудничество. Затем ровно через месяц, 14 марта, мужчины должны преподнести ответный подарок (белый шоколад, зефир или печенье), стоимость которого обязательно вдвое или втрое выше стоимости шоколадных конфет, полученных ими на День святого Валентина. 

Обычно за неделю, предшествующую Дню святого Валентина, японская кондитерская промышленность реализует более 10% от общего объема шоколада, который продается за год.

Но обычай претерпевает изменения из-за роста цен на какао. В последнее десятилетие наблюдается снижение числа людей, которые раздают шоколад на работе, пишет The Japan Times.

Согласно недавнему опросу компании Nippon Life Insurance, всего 12,5% респондентов планируют дарить подарки коллегам на День святого Валентина. Для сравнения, в 2020 году этот показатель составлял 23,7%.

Уточнения

Зефир — кондитерское изделие, десерт.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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