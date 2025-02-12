Многодетность в моде: Минтруд призвал бизнес продвигать семейные ценности

Формирование позитивного отношения к многодетным семьям — важная задача, и бизнес может сыграть в этом ключевую роль. Об этом заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина, сообщает ТАСС.

Фото: Mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Многодетная семья

Продвижение семейных ценностей

Правительство предлагает компаниям использовать образ многодетной семьи в рекламе и маркетинговых кампаниях. По мнению властей, такая инициатива поможет создать дружественную общественную среду для семей с тремя и более детьми.

"Если мы хотим, чтобы многодетных семей становилось больше, нужно, чтобы общество относилось к ним положительно. Компании могут использовать такие образы в рекламе и маркетинге", — отметила Ольга Баталина.

Дополнительные меры поддержки

Помимо продвижения многодетных семей в рекламе, власти обсуждают адаптацию общественных пространств под нужды больших семей. Это касается магазинов, клиентских центров и сервисных организаций.

Кроме того, Госдума поддержала продление программы материнского капитала до 2030 года, что позволит увеличить поддержку семей с детьми.

Как бизнес может участвовать

Компании могут разрабатывать акции и программы для многодетных семей, а также создавать удобные условия для посещения ими торговых центров, ресторанов и общественных мест.

Благодаря такой поддержке многодетные семьи получат больше возможностей, а общество изменит своё отношение в сторону позитива.

Уточнения

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере демографии, труда, качества и уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного обеспечения, включая негосударственное пенсионное обеспечение, социального страхования, условий и охраны труда, социальной защиты, социального обслуживания и социального обеспечения, а также по управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности.



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