Зарубежные вакансии — россияне чаще начали получать предложения о работе за границей

Специалисты HeadHunter провели анализ иностранного рынка вакансий и сахалинских соискателей, которые получили предложения о работе за границей.

Фото: .pexels.com by Negative Space, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка за компьютером

В 2024 году 3,2 тысячи жителей Сахалина выразили готовность работать за границей, что на 16% больше по сравнению с 2023 годом. Зарубежные компании стали на 34% чаще приглашать россиян на работу, и за год 769 тысяч россиян получили такие предложения, сообщает sakh. online.

Сахалинцев наиболее активно приглашают работать в Казахстан (8%, 300 вакансий), Белоруссию (5%, 200 вакансий) и Узбекистан с Киргизией (по 3%, 100 вакансий). Также работодатели из Китая (4%, 100 вакансий) и Турции (по 3%, 100 вакансий) вошли в список. Ксения Аверина, директор hh. ru Дальний Восток, отметила, что в 2024 году работодатели из Китая проявили наибольший интерес, увеличив количество приглашений с 22 в 2023 году до 115 в 2024-м. Однако количество откликов на резюме из стран СНГ, таких как Киргизия и Казахстан, снизилось на 20% и 6%, соответственно.

Наиболее востребованы российские специалисты за границей в сферах продаж и клиентского сервиса, программирования, разработки, колл-центров, дизайна, маркетинга, педагогики, SMM, специалисты техподдержки, а также офисные работники.

Средняя зарплата россиян в зарубежных компаниях в 2024 году составила 51 700 рублей. Уникальные предложения включали 226 000 рублей для DevOps-инженеров, 201 000 рублей для руководителей групп разработки и 155 500 рублей для финансовых директоров.

Уточнения

Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный) — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность.





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