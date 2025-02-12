Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука
Трамп-ответчик: первый провал в суде по иску о сокрытии данных
Администрация Байдена скрывала реальный уровень инфляции. Пресс-секретарь президента США сделала заявление
Секрет лёгкого утра после вечеринки: простой продукт, который спасёт от похмелья
Гуакамоле как в Мексике: попробуйте этот рецепт
Хроническая усталость может быть в вашем кармане — как смартфон мешает восстановлению сил
Этикетки и наклейки больше не проблема: простые способы избавиться от следов клея
Томаты будут расти как на дрожжах: лучшие дни для посева в этом году
Если кошка спит на вашей груди — не мешайте ей! Она делает это по важной причине

Зарубежные вакансии — россияне чаще начали получать предложения о работе за границей

Экономика

Специалисты HeadHunter провели анализ иностранного рынка вакансий и сахалинских соискателей, которые получили предложения о работе за границей.

Девушка за компьютером
Фото: .pexels.com by Negative Space, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка за компьютером

В 2024 году 3,2 тысячи жителей Сахалина выразили готовность работать за границей, что на 16% больше по сравнению с 2023 годом. Зарубежные компании стали на 34% чаще приглашать россиян на работу, и за год 769 тысяч россиян получили такие предложения, сообщает sakh. online.

Сахалинцев наиболее активно приглашают работать в Казахстан (8%, 300 вакансий), Белоруссию (5%, 200 вакансий) и Узбекистан с Киргизией (по 3%, 100 вакансий). Также работодатели из Китая (4%, 100 вакансий) и Турции (по 3%, 100 вакансий) вошли в список. Ксения Аверина, директор hh. ru Дальний Восток, отметила, что в 2024 году работодатели из Китая проявили наибольший интерес, увеличив количество приглашений с 22 в 2023 году до 115 в 2024-м. Однако количество откликов на резюме из стран СНГ, таких как Киргизия и Казахстан, снизилось на 20% и 6%, соответственно.

Наиболее востребованы российские специалисты за границей в сферах продаж и клиентского сервиса, программирования, разработки, колл-центров, дизайна, маркетинга, педагогики, SMM, специалисты техподдержки, а также офисные работники. 

Средняя зарплата россиян в зарубежных компаниях в 2024 году составила 51 700 рублей. Уникальные предложения включали 226 000 рублей для DevOps-инженеров, 201 000 рублей для руководителей групп разработки и 155 500 рублей для финансовых директоров.

Уточнения

Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный) — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность. 
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Красота и стиль
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают Аудио 
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Садоводство, цветоводство
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной Аудио 
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Еда и рецепты
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки Аудио 
Популярное
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным

Москву накроет снегопад: в выходные в столице заметно увеличится снежный покров. А впереди еще и сильные морозы — температура упадёт ниже -20 градусов.

Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
Иж-2715. Уникальный советский фургон, он же Пирожок, он же Каблучок Дмитрий Плотников Глава Пентагона Хегсет отказал Киеву и НАТО в гарантиях по перемирию на Украине Любовь Степушова Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Последние материалы
Трамп-ответчик: первый провал в суде по иску о сокрытии данных
Администрация Байдена скрывала реальный уровень инфляции. Пресс-секретарь президента США сделала заявление
Секрет лёгкого утра после вечеринки: простой продукт, который спасёт от похмелья
Гуакамоле как в Мексике: попробуйте этот рецепт
Хроническая усталость может быть в вашем кармане — как смартфон мешает восстановлению сил
Этикетки и наклейки больше не проблема: простые способы избавиться от следов клея
Томаты будут расти как на дрожжах: лучшие дни для посева в этом году
Если кошка спит на вашей груди — не мешайте ей! Она делает это по важной причине
Трамп уничтожает старую Америку, чтобы построить новую
Старые истребители превратили в 3D-порошок для самолётов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.