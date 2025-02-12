Американский штат за триллион — петиция о покупке Калифорнии у Трампа набирает популярность

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Более 200 000 датчан подписали петицию с предложением купить Калифорнию у США.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Калифорния

Петиция начинается с вопроса о том, не желают ли датчане "больше солнечного света, пальм и катания на роликах". Сторонники предлагают сделать Калифорнию "Новой Данией", сообщает The Guardian.

В петиции обещают привнести стиль "хюгге" в Голливуд, сделать велосипедные дорожки в Беверли-Хиллз и продавать датские смёрребрёды (ломтики ржаного хлеба с различными начинками) на каждом перекрестке. Подчеркивается, что президент США Дональд Трамп не в восторге от Калифорнии, считает ее "разорившимся штатом в стране", поэтому должен расстаться с этим регионом за приемлемую цену.

Цель петиции — собрать 1 триллион долларов и 500 000 подписей, что позволяет увидеть эту инициативу как шутливую реакцию в соцсетях на идею Трампа о покупке Гренландии.

Известно, что отношения между Трампом и губернатором Калифорнии, демократом Гэвином Ньюсомом, остаются напряженными. Недавно Ньюсом выделил 50 миллионов долларов на противодействие административным усилиям Трампа по депортации. В ответ американский лидер пригрозил ставить условия при предоставлении федеральной помощи штату после лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

Уточнения

Пети́ция (лат. petitio — запрос) — коллективное обращение (требование, запрос, прошение).





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