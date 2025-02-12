Откуда инвестпоток? Белоруссия привлекла 6,9 млрд долларов в 2024 году

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году иностранные инвесторы вложили 6,9 миллиарда долларов в реальный сектор экономики Белоруссии, согласно данным Национального статистического комитета, сообщает EADaily.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Форум

Прямые иностранные инвестиции составили 5,2 миллиарда долларов, что составляет 74,8% от всех поступивших иностранных инвестиций.

Белорусские организации инвестировали за границу 4,9 миллиарда долларов, из которых 80,8% составили прямые инвестиции. Белстат уточнил, что данные об иностранных инвестициях не включают информацию от банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития и бюджетных организаций.

Следует отметить, что с 2020 года Белоруссия находится под санкциями со стороны западных стран, что значительно ограничило приток иностранных инвестиций в страну.

В последние годы основным инвестором в белорусскую экономику стала Россия.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



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