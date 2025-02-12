Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эмоциональная тяжесть по утрам: как бороться с грустью после пробуждения
Екатерина Стриженова раскрыла последние слова знаменитого свёкра
Чем бекон отличается от сала — разница, о которой многие не знают
Зачем кошке шершавый язык? Удивительные факты о строении и функциях
Важные нюансы френча: как правильно моделировать форму ногтей
Хочется пиццу, но вы за здоровое питание? Просто соблюдайте эти правила и не отказывайте себе в удовольствии
Ирина Винер: от строгого тренера до самого воплощения российской и мировой гимнастики
Американский штат за триллион — петиция о покупке Калифорнии у Трампа набирает популярность
Александр Стриженов рассказал о последнем обращении отца к зрителям

Откуда инвестпоток? Белоруссия привлекла 6,9 млрд долларов в 2024 году

1:10
Экономика

В 2024 году иностранные инвесторы вложили 6,9 миллиарда долларов в реальный сектор экономики Белоруссии, согласно данным Национального статистического комитета, сообщает EADaily.

Форум
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Форум

Прямые иностранные инвестиции составили 5,2 миллиарда долларов, что составляет 74,8% от всех поступивших иностранных инвестиций.

Белорусские организации инвестировали за границу 4,9 миллиарда долларов, из которых 80,8% составили прямые инвестиции. Белстат уточнил, что данные об иностранных инвестициях не включают информацию от банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития и бюджетных организаций.

Следует отметить, что с 2020 года Белоруссия находится под санкциями со стороны западных стран, что значительно ограничило приток иностранных инвестиций в страну.

В последние годы основным инвестором в белорусскую экономику стала Россия.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Еда и рецепты
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами Аудио 
Рыбный побег: Mowi предлагает вознаграждение за сбежавших с норвежской фермы лососей
Экономика и бизнес
Рыбный побег: Mowi предлагает вознаграждение за сбежавших с норвежской фермы лососей
Прикурили чужую машину — а теперь ремонтируют свою: распространённая ошибка зимой
Авто
Прикурили чужую машину — а теперь ремонтируют свою: распространённая ошибка зимой Аудио 
Популярное
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным

Москву накроет снегопад: в выходные в столице заметно увеличится снежный покров. А впереди еще и сильные морозы — температура упадёт ниже -20 градусов.

Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
Иж-2715. Уникальный советский фургон, он же Пирожок, он же Каблучок Дмитрий Плотников Глава Пентагона Хегсет отказал Киеву и НАТО в гарантиях по перемирию на Украине Любовь Степушова Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Последние материалы
Эмоциональная тяжесть по утрам: как бороться с грустью после пробуждения
Екатерина Стриженова раскрыла последние слова знаменитого свёкра
Чем бекон отличается от сала — разница, о которой многие не знают
Зачем кошке шершавый язык? Удивительные факты о строении и функциях
Важные нюансы френча: как правильно моделировать форму ногтей
Хочется пиццу, но вы за здоровое питание? Просто соблюдайте эти правила и не отказывайте себе в удовольствии
Ирина Винер: от строгого тренера до самого воплощения российской и мировой гимнастики
Американский штат за триллион — петиция о покупке Калифорнии у Трампа набирает популярность
Иж-2715. Уникальный советский фургон, он же Пирожок, он же Каблучок
Александр Стриженов рассказал о последнем обращении отца к зрителям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.