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Финансовые реалии: сколько россияне тратят в месяц

2:02
Экономика

У каждого свои расходы в течение месяца. Кто-то тратит большую часть бюджета на жилье (аренду или ипотеку), кому-то нужно регулярно покупать продукты и бытовую химию, у кого-то получается откладывать деньги на будущее. Некоторые люди тратят значительную часть средств на развлечения и путешествия, другие — на образование и саморазвитие. А есть те, кто старается экономить и планировать свой бюджет так, чтобы хватило на всё необходимое.

Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Издание novostivolgograda. ru провел опрос среди читателей, чтобы оценить финансовые траты волгоградцев. Расходы варьируются, поэтому редакция попыталась приблизительно оценить объем расходов в этом регионе.

Опрос был опубликован в Telegram-канале, участникам предложили выбрать из широких диапазонов расходов — с шагом в 20 тысяч рублей. Каждый респондент решал сам, как оценивать свои расходы: учитывать только реальные траты на товары и услуги или же включить накопления.

Не было явных лидеров среди вариантов ответов. Из 1700 участников 26% просто выбрали опцию "Посмотреть результаты", интересуясь, а не участвуя в опросе. 19% ответили, что тратят от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, 16% — от 40 до 60 тысяч, а 13% — менее 20 тысяч.

Наименьше голосов собрал диапазон "От 80 до 100 тыс. рублей" (6%), в то время как число тех, кто тратит более 100 тысяч, оказалось выше — 10%. В то же время столько же опрошенных потратили от 60 до 80 тысяч рублей.

Таким образом, самая многочисленная группа составила те, кто тратит от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, в то время как каждый восьмой участник расходов не превышает 20 тысяч, и каждый десятый расстается с суммой в 100 тысяч и более.

Уточнения

Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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