Финансовые реалии: сколько россияне тратят в месяц

У каждого свои расходы в течение месяца. Кто-то тратит большую часть бюджета на жилье (аренду или ипотеку), кому-то нужно регулярно покупать продукты и бытовую химию, у кого-то получается откладывать деньги на будущее. Некоторые люди тратят значительную часть средств на развлечения и путешествия, другие — на образование и саморазвитие. А есть те, кто старается экономить и планировать свой бюджет так, чтобы хватило на всё необходимое.
Издание novostivolgograda. ru провел опрос среди читателей, чтобы оценить финансовые траты волгоградцев. Расходы варьируются, поэтому редакция попыталась приблизительно оценить объем расходов в этом регионе.
Опрос был опубликован в Telegram-канале, участникам предложили выбрать из широких диапазонов расходов — с шагом в 20 тысяч рублей. Каждый респондент решал сам, как оценивать свои расходы: учитывать только реальные траты на товары и услуги или же включить накопления.
Не было явных лидеров среди вариантов ответов. Из 1700 участников 26% просто выбрали опцию "Посмотреть результаты", интересуясь, а не участвуя в опросе. 19% ответили, что тратят от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, 16% — от 40 до 60 тысяч, а 13% — менее 20 тысяч.
Наименьше голосов собрал диапазон "От 80 до 100 тыс. рублей" (6%), в то время как число тех, кто тратит более 100 тысяч, оказалось выше — 10%. В то же время столько же опрошенных потратили от 60 до 80 тысяч рублей.
Таким образом, самая многочисленная группа составила те, кто тратит от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, в то время как каждый восьмой участник расходов не превышает 20 тысяч, и каждый десятый расстается с суммой в 100 тысяч и более.
Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.
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