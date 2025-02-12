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Золото уходит: почему россияне массово забирают драгметалл из банков

1:46
Экономика

Согласно информации Центробанка, в 2024 году остатки на счетах учета драгоценных металлов сократились на 23,6%.

Золото
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Золото

В расчете на физическое золото снижение составило 46,4%, что соответствует более чем 33 тоннам. В интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова объяснила причины, по которым россияне начали забирать золото из банков.

Эксперт отметила, что в начале 2022 года российские инвесторы активно скупали золото, и это направление стало популярным с вложениями в десятки тонн. Например, в 2022 году Сбербанк продал более 10 тонн золота, ВТБ — около 2 тонн, а ПСБ — 1 тонну. Однако золото не является высоколиквидным активом, и его быстро превратить в деньги сложно.

Проданова также упомянула, что в октябре 2022 года цена 1 грамма золота была чуть выше 3049 рублей, а на 11 февраля 2025 года она возросла до 8944,80 рублей. Это значительный рост, однако цена на золото колебалась, достигнув максимума за последние три года в феврале 2025 года.

Экономист заключила, что многие граждане пытаются продать золото на пике его цены и разместить освободившиеся средства на депозитах в условиях высокой ключевой ставки.

Уточнения

Банковский вклад — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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