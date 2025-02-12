Россия не обсуждает поставки газа из Азербайджана в ЕС через Украину

Россия не рассматривает возможность своповых поставок азербайджанского газа в Европейский Союз с использованием украинской газотранспортной системы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Не обсуждается", — лаконично заявил он.
Ранее появилась информация о том, что Украина изучает возможность транспортировки азербайджанского газа через свою территорию в ЕС после завершения срока действия транзитного соглашения с "Газпромом". Однако для реализации такого маршрута газ должен поступать с территории России.
С 1 января транзит российского газа через Украину в Европу был полностью прекращён в связи с отказом Киева продлевать соответствующее соглашение.
Позже агентство Reuters сообщило, что Еврокомиссия намерена продолжить переговоры с украинскими властями о транспортировке газа в ЕС через украинскую ГТС. В обсуждении также предполагается участие Венгрии и Словакии.
По словам министра иностранных и европейских дел Словакии Юрая Бланара, в рамках переговоров может рассматриваться вопрос транзита азербайджанского газа в ЕС.
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