Россия не обсуждает поставки газа из Азербайджана в ЕС через Украину

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия не рассматривает возможность своповых поставок азербайджанского газа в Европейский Союз с использованием украинской газотранспортной системы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Газовые трубы

"Не обсуждается", — лаконично заявил он.

Ранее появилась информация о том, что Украина изучает возможность транспортировки азербайджанского газа через свою территорию в ЕС после завершения срока действия транзитного соглашения с "Газпромом". Однако для реализации такого маршрута газ должен поступать с территории России.

С 1 января транзит российского газа через Украину в Европу был полностью прекращён в связи с отказом Киева продлевать соответствующее соглашение.

Позже агентство Reuters сообщило, что Еврокомиссия намерена продолжить переговоры с украинскими властями о транспортировке газа в ЕС через украинскую ГТС. В обсуждении также предполагается участие Венгрии и Словакии.

По словам министра иностранных и европейских дел Словакии Юрая Бланара, в рамках переговоров может рассматриваться вопрос транзита азербайджанского газа в ЕС.