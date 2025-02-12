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Россия не обсуждает поставки газа из Азербайджана в ЕС через Украину

1:15
Экономика

Россия не рассматривает возможность своповых поставок азербайджанского газа в Европейский Союз с использованием украинской газотранспортной системы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

"Не обсуждается", — лаконично заявил он.

Ранее появилась информация о том, что Украина изучает возможность транспортировки азербайджанского газа через свою территорию в ЕС после завершения срока действия транзитного соглашения с "Газпромом". Однако для реализации такого маршрута газ должен поступать с территории России.

С 1 января транзит российского газа через Украину в Европу был полностью прекращён в связи с отказом Киева продлевать соответствующее соглашение.

Позже агентство Reuters сообщило, что Еврокомиссия намерена продолжить переговоры с украинскими властями о транспортировке газа в ЕС через украинскую ГТС. В обсуждении также предполагается участие Венгрии и Словакии.

По словам министра иностранных и европейских дел Словакии Юрая Бланара, в рамках переговоров может рассматриваться вопрос транзита азербайджанского газа в ЕС.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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