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Какой доход сделает вас счастливым? Как география влияет на восприятие зарплаты

2:13
Экономика

Согласно последним данным INSEE, во Франции средняя зарплата в частном секторе составляет 2012 евро в месяц на руки. Однако эта цифра не всегда соответствует определению "хорошей зарплаты".

Стопки монет на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Стопки монет на столе

Во Франции многие мечтают о зарплате в 3000 евро "чистыми" в месяц — такой доход у 21% высокооплачиваемых работников. Однако 79% трудящихся зарабатывают меньше этой суммы. Для попадания в 10% самых высоких зарплат необходимо получать более 4000 евро, что в крупных городах, например, в Париже, уже не является показателем высокого уровня жизни.

Для вхождения в 1% самых высоких зарплат необходимо зарабатывать более 9600 евро в месяц, что недоступно для большинства французов даже после продолжительной карьеры.

Также условия жизни сильно зависят от местоположения. В Париже зарплата в 3500 евро может обеспечить комфортный уровень жизни, в то время как в провинции такая сумма позволит купить дом. К примеру, стоимость квадратного метра в Париже достигает 10 000 евро, в то время как в многих средних городах она составляет менее 3000 евро.

Семейное положение также обостряет эту ситуацию: одинокий человек может комфортно жить на 2500 евро в провинции, тогда как семье из четырех человек нужно минимум 4000 евро для жизни в Париже.

Дополнительные льготы, такие как бонусы, наличие служебного автомобиля и возможности карьерного роста, также играют важную роль в оценке "хорошей зарплаты". Работник может получать 2800 евро, но с перспективными условиями труда улучшить свою покупательную способность.

Таким образом, хорошей зарплатой можно считать сумму от 3000 евро на руки в месяц, но фактический уровень жизни при этой зарплате может варьироваться в зависимости от места проживания и дополнительных условий трудоустройства, сообщает издание presse-citron.net.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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