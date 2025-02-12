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Возрождение калужского автопрома: перспективы и планы на 2025 год

Haval расширит производство в Калуге: новые модели на подходе
2:30
Экономика

Калужский автомобильный кластер демонстрирует признаки уверенного восстановления, и в ближайшем будущем ожидается значительный скачок объемов производства. Губернатор региона, Владислав Шапша, в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил о перспективах кратного увеличения выпуска автомобилей местными предприятиями. Если по итогам 2024 года, по его данным, заводы области произвели около 13 тысяч машин, то уже в текущем году только на площадке бывшего завода Volkswagen планируется выпустить свыше 110 тысяч автомобилей.

Volkswagen Group RUS overview Kaluga
Фото: commons.wikimedia.org by Boevaya mashina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen Group RUS overview Kaluga

Следует отметить, что перезапуск завода Volkswagen анонсировался неоднократно в течение прошедшего года, однако, несмотря на оптимистичные заявления, официальной информации о моделях, которые будут сходить с конвейера, так и не последовало. В качестве возможных партнеров компании AGR, которая в настоящее время является владельцем завода, в разное время фигурировали китайские автомобильные бренды Chery и GAC. Кроме того, Владислав Шапша подтвердил планы по организации контрактной сборки кроссоверов Haval на мощностях предприятия "ПСМА Рус".

По словам губернатора, в 2025 году в Калужской области планируется выпустить около 25 тысяч автомобилей данной марки. Ранее, в ноябре прошлого года, в прессе появлялись сообщения о возможном запуске в Калуге производства модели Haval M6, а также гибридной модификации кроссовера, известного на российском рынке под названием H7. Глава региона подчеркнул, что автомобильный кластер Калужской области постепенно возвращается к докризисным показателям производственной активности. В настоящее время в состав кластера входит около тридцати взаимосвязанных предприятий различного профиля, обеспечивая работой порядка 10 тысяч человек.

В начале февраля текущего года стало известно о том, что китайская автомобилестроительная компания Changan инициировала переговоры о локализации сборки своих автомобилей на территории России. В качестве основной производственной площадки для реализации данного проекта рассматривается калининградский завод "Автотор", который уже имеет опыт контрактной сборки автомобилей ряда других китайских марок.

Уточнения

Volkswagen AG (немецкий: [ˈfɔlksˌvaːgŋ̍] ) — немецкий автомобильный концерн. Штаб-квартира находится в городе Вольфсбурге, Германия. Концерн назван по марке Volkswagen (в переводе с нем. — «народный автомобиль»). Компания Volkswagen Aktiengesellschaft, известная под аббревиатурой VW AG, возглавляет концерн, в который на конец 2021 года входило более 1500 дочерних компаний, совместных предприятий и партнёрств.
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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