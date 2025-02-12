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Маркетплейсы под давлением: как заниженные цены держат в тонусе розничный рынок

Экономика

В последнее время в России наблюдается увеличение числа жалоб со стороны традиционных розничных магазинов на маркетплейсы, которые предлагают товары по значительно сниженным ценам.

Онлайн-покупки
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Онлайн-покупки

Эта проблема требует обсуждения, особенно с учетом заявлений Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Редакция Moneytimes. ru обсудила ситуацию с Марией Долговой, кандидатом экономических наук, доцентом кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, чтобы понять последствия низких цен и направление развития рынка.

Долгова отмечает, что на маркетплейсах товары действительно дешевле, чем в магазинах. Это связано с политикой платформ, таких как "Озон", которые могут диктовать условия для производителей. Маркетплейсы способствуют снижению цен и доступности товаров, но это создает давление на офлайн-магазины.

Тем не менее, эксперт утверждает, что сложно говорить о несправедливой конкуренции, поскольку рынок предполагает наличие различных форматов торговли. Маркетплейсы обладают преимуществами в виде меньших затрат, что позволяет им ниже держать цены, в отличие от стационарных магазинов, которые несут дополнительные расходы.

Долгова также подчеркивает, что влияние маркетплейсов на малый и средний бизнес различается в зависимости от региона. В крупных городах покупки через маркетплейсы становятся популярными, что снижает цены, тогда как в небольших населенных пунктах предпочтение отдается традиционному шопингу.

Также обсуждается прозрачность ценообразования на маркетплейсах. Долгова указывает на отсутствие информации о механизмах формирования цен, что вызывает недоверие потребителей.

Отвечая на вопрос о мерах ФАС для балансировки конкуренции, Долгова подчеркивает необходимость аккуратного регулирования:

"Нельзя искусственно балансировать конкуренцию. Лучше всего обеспечить условия, при которых продавцы не будут чувствовать давление и смогут работать в стабильной среде". 

Что касается будущего традиционной торговли, она не исчезнет, но должна адаптироваться. Возможен рост небольших магазинов и новых форматов торговли, которые смогут использовать преимущества маркетплейсов для улучшения сервиса и создания уникальных предложений.

Будущее торговли в России будет зависеть от изменений в потребительских предпочтениях и способности продавцов адаптироваться к новым условиям, заключила эксперт.

Уточнения

Маркетпле́йс — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, магазин удаленной (дистанционной) торговли, дистторг, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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