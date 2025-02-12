Глава ЕС о введении США пошлин на сталь и алюминий: ответим пропорционально

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Евросоюза Урсула фон дер Ляйен заявила, что 25% пошлины США на сталь и алюминий "не останутся без ответа", добавив, что жесткие меры вызовут ответные действия со стороны блока из 27 стран.

Фото: www.flickr.com by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ урсула фон дер ляйен

Это значит, что значимые американские отрасли, такие как производство бурбона (американского виски), джинсов и мотоциклов окажутся "в зоне внимания".

"ЕС будет действовать исходя из своих экономических интересов. Ответные меры будут пропорциональными, — подчеркнула глава ЕС. — Ничего хорошего для бизнеса, и еще хуже для потребителей".

Министр торговли ЕС назначил первое заседание для обсуждения реакции блока. Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул важность солидарности в трудные времена.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что в случае, если США продолжат вводить тарифы, ЕС будет вынужден ответить, в итоге у обеих сторон будут потери — никто не выиграет.

Европейские заводы по производству стали готовятся к потерям, и ожидается, что ЕС может утратить до 3,7 млн тонн экспорта, поскольку США являются вторым по величине рынком для европейских производителей, сообщает g1.globo.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович добавил, что тарифы являются "экономически контрпродуктивными", но подчеркнул готовность к конструктивному диалогу и переговорам.

Известно, что объем торговли между ЕС и США составляет около 1,5 трлн долларов, и обе стороны имеют много заинтересованных в этом.

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



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