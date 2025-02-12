Глава ЕС о введении США пошлин на сталь и алюминий: ответим пропорционально

Глава Евросоюза Урсула фон дер Ляйен заявила, что 25% пошлины США на сталь и алюминий "не останутся без ответа", добавив, что жесткие меры вызовут ответные действия со стороны блока из 27 стран.
Это значит, что значимые американские отрасли, такие как производство бурбона (американского виски), джинсов и мотоциклов окажутся "в зоне внимания".
"ЕС будет действовать исходя из своих экономических интересов. Ответные меры будут пропорциональными, — подчеркнула глава ЕС. — Ничего хорошего для бизнеса, и еще хуже для потребителей".
Министр торговли ЕС назначил первое заседание для обсуждения реакции блока. Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул важность солидарности в трудные времена.
Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что в случае, если США продолжат вводить тарифы, ЕС будет вынужден ответить, в итоге у обеих сторон будут потери — никто не выиграет.
Европейские заводы по производству стали готовятся к потерям, и ожидается, что ЕС может утратить до 3,7 млн тонн экспорта, поскольку США являются вторым по величине рынком для европейских производителей, сообщает g1.globo.
Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович добавил, что тарифы являются "экономически контрпродуктивными", но подчеркнул готовность к конструктивному диалогу и переговорам.
Известно, что объем торговли между ЕС и США составляет около 1,5 трлн долларов, и обе стороны имеют много заинтересованных в этом.
Тари́ф (от араб. تعريف — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.
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