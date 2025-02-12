Приложение Газпромбанка вернулось в AppStore с большим обновлением

2:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Газпромбанк объявляет о крупном обновлении мобильного приложения и интернет-банка. Новые функции, современный дизайн и улучшенная навигация делают онлайн-управление финансами еще более удобным для клиентов.

Фото: Пресс-служба Газпромбанка Приложение Газпромбанка

Эта версия будет доступна не только для интернет-банка и Android, но и для iOS. В AppStore приложение выйдет под названием YourShopper.

В новой версии приложения карты, накопительные продукты и кредиты собраны в компактных вкладках в верхней части главного экрана. На главном экране появилась новая область — рабочий стол. На нем собраны виджеты — небольшие представительства разных сервисов на главном экране. Можно настроить рабочий стол и выбрать нужные виджеты: например, курсы валют, счета на оплату или кешбэк.

Чтобы в было проще ориентироваться в приложении, была реализована функцию сквозного поиска. Можно ввести запрос в любой поисковой строке и приложение предложит подсказки по частым запросам. А также был добавлен раздел "Помощь", в котором собраны все полезные сервисы: заказ справок и выписок, запись в офис, а также возможность связаться с банком через чат чтобы быстро получить ответ на любой вопрос.

В части персонализации онлайн-сервисов появилась витрина предложений "Для меня". В этом разделе собраны выгодные предложения от банка и партнеров: скидки, кешбэк, акции, а также возможность воспользоваться дополнительным сервисом, таким как заказ сим-карты Газпромбанк Мобайл, бронирование отелей и авиабилетов.

"Мы с гордостью представляем крупное обновление наших цифровых сервисов — результат работы всей команды. Каждый внёс свой вклад, чтобы создать продукт, который отвечает требованиям нашего клиента. Это обновление — важный шаг вперёд. Оно меняет опыт взаимодействия с клиентом, делая его более персонализированным. Наша цель — чтобы пользоваться нашими сервисами было просто, быстро и удобно", — прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Павел Наумов.