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Рекордные инвестиции "Российских железных дорог" в 2024 году

2024 год стал рекордным по инвестициям для "РЖД"
1:01
Экономика

Подводя итоги деятельности "Российских железных дорог" в прошлом году, вице-премьер РФ Виталий Савельев озвучил данные о беспрецедентном размахе инвестиционной активности компании. На итоговом заседании правления РЖД, посвященном результатам минувшего года, он сообщил, что инвестиционная программа корпорации достигла рекордного значения, составив практически 1,5 трлн. рублей.

РЖД
Фото: commons.wikimedia.org by sergey1998, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
РЖД

Савельев подчеркнул, что в 2024 году был осуществлен инвестиционный план, продемонстрировавший поистине рекордные показатели — его объем приблизился к 1,5 трлн рублей.

Ранее в публичном пространстве уже звучала информация об утверждении инвестиционной программы РЖД на 2024 год. Согласно предварительным данным, ее объем планировался на уровне 1 275,4 миллиарда рублей.

Уточнения

Росси́йские желе́зные доро́ги (полное наименование — открытое акционерное общество «Росси́йские желе́зные доро́ги» (ОАО «РЖД») — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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