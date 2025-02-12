Рекордные инвестиции "Российских железных дорог" в 2024 году

Подводя итоги деятельности "Российских железных дорог" в прошлом году, вице-премьер РФ Виталий Савельев озвучил данные о беспрецедентном размахе инвестиционной активности компании. На итоговом заседании правления РЖД, посвященном результатам минувшего года, он сообщил, что инвестиционная программа корпорации достигла рекордного значения, составив практически 1,5 трлн. рублей.
Савельев подчеркнул, что в 2024 году был осуществлен инвестиционный план, продемонстрировавший поистине рекордные показатели — его объем приблизился к 1,5 трлн рублей.
Ранее в публичном пространстве уже звучала информация об утверждении инвестиционной программы РЖД на 2024 год. Согласно предварительным данным, ее объем планировался на уровне 1 275,4 миллиарда рублей.
Росси́йские желе́зные доро́ги (полное наименование — открытое акционерное общество «Росси́йские желе́зные доро́ги» (ОАО «РЖД») — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.
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