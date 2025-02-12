Трутнев доложит Мишустину о задержке открытия аэропорта в Хабаровске

Новый аэровокзал Хабаровска: сроки сдвигаются

Запуск в эксплуатацию нового терминала международных авиалиний в аэропорту Хабаровск вновь откладывается, и об этом будет поставлен в известность председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Об этом представителям прессы сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Фиронов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Wiki airport Khabarovsk big

Как известно, во время летнего визита Михаила Мишустина в Хабаровский край в 2024 году, ему докладывали о планах ввести новый терминал в действие уже в марте 2025 года. Однако, в декабре прошлого года глава Хабаровского края Дмитрий Демешин в интервью рассказал о сложностях, возникших при подготовке к запуску. Проблема, по его словам, связана с задержкой открытия пункта пропуска через государственную границу, который, согласно планам Росгранстроя и таможенных служб, будет готов не ранее четвертого квартала 2025 года. При этом, Дмитрий Демешин подчеркнул, что региональные власти приложат все усилия для ускорения процесса ввода объекта в эксплуатацию.

Юрий Трутнев, комментируя ситуацию, сообщил о своем недавнем разговоре с министром транспорта. По словам вице-премьера, министр заверил его, что намерен разобраться в сложившейся ситуации. Тем не менее, Трутнев выразил обеспокоенность тем, что данное обещание министра противоречит его же предыдущим заверениям, озвученным в присутствии председателя правительства, о запуске терминала в марте. В связи с этим, Юрий Трутнев заявил о намерении довести до сведения Михаила Мишустина информацию о переносе сроков, подчеркнув, что вводить в заблуждение главу правительства недопустимо. Он также выразил надежду на то, что совместными усилиями удастся добиться от Минтранса исполнения взятых на себя обязательств в обещанные сроки. Стоит отметить, что разрешение на ввод в эксплуатацию терминала международных авиалиний было выдано Росавиацией еще в конце 2024 года.

Современное пятиэтажное здание, площадь которого составляет более 20 тысяч квадратных метров, рассчитано на обслуживание до миллиона пассажиров ежегодно. В терминале предусмотрен пункт пропуска через государственную границу, оснащенный 30 кабинками паспортного контроля, включая кабины для лиц с ограниченными возможностями. Общий объем инвестиций в данный проект превысил 6 миллиардов рублей и был реализован при финансовой поддержке ВЭБ. РФ. На данный момент, основным фактором, влияющим на сроки запуска терминала, является завершение работ по оснащению пункта пропуска, прохождение им процедуры аттестации и получение необходимых согласований от государственных контролирующих органов.

Уточнения

Михаи́л Влади́мирович Мишу́стин (род. 3 марта 1966, Лобня, Московская область) — российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Член Государственного Совета Российской Федерации с 21 декабря 2020 года.



Международный аэропорт Хабаровск (Новый) имени Г. И. Невельского (IATA: KHV, ICAO: UHHH) — именной аэропорт (имени Г. И. Невельского) города Хабаровска, центра Хабаровского края, является аэропортом федерального значения, аэропортом класса «А».





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