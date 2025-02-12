И на это и на то: какие налоговые вычеты доступны для россиян в 2025 году

1:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2025 году в России стартовала масштабная налоговая реформа, существенно изменившая порядок предоставления налоговых вычетов. О ключевых нововведениях рассказал эксперт проекта Минфина России "Моифинансы.рф" Николай Дмитриев.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Одним из главных изменений стало увеличение стандартных налоговых вычетов на детей. Теперь сумма вычета на второго ребёнка составляет 2,8 тысячи рублей в месяц, а на третьего и последующих детей — 6 тысяч рублей.

Для родителей, опекунов и приёмных родителей, воспитывающих ребёнка с инвалидностью, предусмотрен вычет в размере 12 тысяч рублей. Помимо этого, порог дохода для получения стандартного вычета увеличился до 450 тысяч рублей в год, что на 100 тысяч больше прежнего лимита.

Процедура получения налогового вычета также упростилась. Теперь работникам достаточно один раз предоставить подтверждающие документы (например, свидетельство о рождении ребёнка), без необходимости ежегодного обновления заявления.

Реформа ввела и новые виды налоговых вычетов. Например, граждане, успешно сдавшие нормативы комплекса ГТО после прохождения диспансеризации, могут рассчитывать на вычет в размере до 18 тысяч рублей.

Ещё одной новацией стал налоговый вычет по договорам долгосрочных сбережений. Максимальная сумма, на которую предоставляется такой вычет, составляет 400 тысяч рублей, пишет "РГ".

Кроме того, увеличены лимиты возврата для социальных вычетов. Максимальная сумма, которую можно вернуть за лечение, обучение или благотворительность, теперь составляет 150 тысяч рублей, что значительно превышает прежние ограничения.

Уточнения

Нало́говый вы́чет — это сумма, на которую уменьшается налоговая база, либо возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица в установленных законом случаях. Налоговые вычеты определяются законодательно и рассчитываются согласно условиям применения.



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