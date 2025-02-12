Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне назвали плюсы удаленной работы из путешествий
Романтический отпуск в Лас-Вегасе превратился в борьбу за жизнь
Россия и Судан договорились о создании военной базы
Блогерша Гаврилина пожаловалась на хейт и раскрыла, чем не угодила поклонникам
Твой двигатель плачет антифризом: возможно, ты забыл об одной важной детали
В аэропортах Таиланда могут измениться правила для туристов
Домашняя шаурма без вреда для фигуры: 5 вкусных рецептов
Хотите, чтобы тыква была слаще арбуза? Вот какие сорта вам подойдут
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве

И на это и на то: какие налоговые вычеты доступны для россиян в 2025 году

1:58
Экономика

В 2025 году в России стартовала масштабная налоговая реформа, существенно изменившая порядок предоставления налоговых вычетов. О ключевых нововведениях рассказал эксперт проекта Минфина России "Моифинансы.рф" Николай Дмитриев.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Одним из главных изменений стало увеличение стандартных налоговых вычетов на детей. Теперь сумма вычета на второго ребёнка составляет 2,8 тысячи рублей в месяц, а на третьего и последующих детей — 6 тысяч рублей.

Для родителей, опекунов и приёмных родителей, воспитывающих ребёнка с инвалидностью, предусмотрен вычет в размере 12 тысяч рублей. Помимо этого, порог дохода для получения стандартного вычета увеличился до 450 тысяч рублей в год, что на 100 тысяч больше прежнего лимита.

Процедура получения налогового вычета также упростилась. Теперь работникам достаточно один раз предоставить подтверждающие документы (например, свидетельство о рождении ребёнка), без необходимости ежегодного обновления заявления.

Реформа ввела и новые виды налоговых вычетов. Например, граждане, успешно сдавшие нормативы комплекса ГТО после прохождения диспансеризации, могут рассчитывать на вычет в размере до 18 тысяч рублей.

Ещё одной новацией стал налоговый вычет по договорам долгосрочных сбережений. Максимальная сумма, на которую предоставляется такой вычет, составляет 400 тысяч рублей, пишет "РГ".

Кроме того, увеличены лимиты возврата для социальных вычетов. Максимальная сумма, которую можно вернуть за лечение, обучение или благотворительность, теперь составляет 150 тысяч рублей, что значительно превышает прежние ограничения.

Уточнения

Нало́говый вы́чет — это сумма, на которую уменьшается налоговая база, либо возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица в установленных законом случаях. Налоговые вычеты определяются законодательно и рассчитываются согласно условиям применения. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рыбный побег: Mowi предлагает вознаграждение за сбежавших с норвежской фермы лососей
Экономика и бизнес
Рыбный побег: Mowi предлагает вознаграждение за сбежавших с норвежской фермы лососей
Теперь моя посуда всегда чистая: узнала про этот метод и забыла про нагар
Еда и рецепты
Теперь моя посуда всегда чистая: узнала про этот метод и забыла про нагар Аудио 
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Экономика и бизнес
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ Аудио 
Популярное
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным

Москву накроет снегопад: в выходные в столице заметно увеличится снежный покров. А впереди еще и сильные морозы — температура упадёт ниже -20 градусов.

Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
Россия остаётся в Средиземном море, обеспечив защиту стратегических проливов и позиции в Африке Любовь Степушова Первый иностранный заказчик доволен. Су-57Э скоро начинает работать в другой армии Дмитрий Плотников Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Последние материалы
Тайны замедления старения кожи: вот что нужно знать
Россия не обсуждает поставки газа из Азербайджана в ЕС через Украину
Спорт на пределе: когда тренировки становятся опасными для сердца?
Портал в Нижний мир: подземный толчок близ Зоны-51 вызывает новые спекуляции
И на это и на то: какие налоговые вычеты доступны для россиян в 2025 году
Когда виляющий хвост – сигнал опасности: как распознать агрессивную собаку
Неожиданные враги компоста: вещи, которые портят вашу почву
Капуста не умеет прощать — ошибётесь с датой посадки, и урожая не будет
Работа в этой комнате может привести к бессоннице
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.