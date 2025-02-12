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Мем не удался: крипта Трампа обесценилась, оставив миллионы с нулём

1:04
Экономика

Инвесторы, решившие вложить средства в мемкоин президента США Дональда Трампа $TRUMP, понесли огромные убытки — общая сумма потерь составила около 2 миллиардов долларов. 

Трамп
Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Трамп

На старте мемкоин продемонстрировал резкий рост, достигнув стоимости в 75 долларов за единицу, однако уже через несколько дней его курс обрушился. В настоящее время цена составляет всего 16 долларов. Об этом сообщает журнал Fortune со ссылкой на исследование аналитической компании Chainalysis.

По данным аналитиков, это неудачное вложение затронуло 813 294 владельца криптокошельков. При этом создатели мемкоина, несмотря на крах, заработали порядка 100 миллионов долларов.

Как отмечается в публикации, каждый доллар, заработанный создателями криптовалюты, обошёлся инвесторам в 20 долларов убытка, что ярко демонстрирует масштаб разочарования среди участников рынка.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме. 

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (с 2017 по 2021 год) и 47-й президент США (с 20 января 2025 года).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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