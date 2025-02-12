США пригрозили 50-процентными пошлинами своему ближайшему соседу

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

США могут повысить общий тариф на канадский импорт до 50%, что значительно превышает заявленные 25%. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей Белого дома.

Фото: commons.wikimedia.org by FrankBrueck, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Соединенных Штатов Америки

По данным источника, к ранее анонсированным президентом Дональдом Трампом 25-процентным пошлинам на импорт стали и алюминия будут добавлены другие тарифы, что приведёт к значительному увеличению общей налоговой нагрузки на канадские товары.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже раскритиковал введённые тарифы, назвав их неприемлемыми, и заявил о готовности Оттавы ответить "твёрдо и решительно".

Министр инноваций Франсуа-Филипп Шампань также высказался против пошлин, подчеркнув, что канадские сталь и алюминий играют ключевую роль в американской промышленности, и такие меры являются "совершенно неоправданными".

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.



Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.



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