США пригрозили 50-процентными пошлинами своему ближайшему соседу

США могут повысить общий тариф на канадский импорт до 50%, что значительно превышает заявленные 25%. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей Белого дома.
По данным источника, к ранее анонсированным президентом Дональдом Трампом 25-процентным пошлинам на импорт стали и алюминия будут добавлены другие тарифы, что приведёт к значительному увеличению общей налоговой нагрузки на канадские товары.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже раскритиковал введённые тарифы, назвав их неприемлемыми, и заявил о готовности Оттавы ответить "твёрдо и решительно".
Министр инноваций Франсуа-Филипп Шампань также высказался против пошлин, подчеркнув, что канадские сталь и алюминий играют ключевую роль в американской промышленности, и такие меры являются "совершенно неоправданными".
По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.
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