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Центробанк призвали вернуть на купюры один из главных госсимволов

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Экономика

Председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной предложили вернуть российский флаг на банкноты. С такой инициативой выступили представители Института социально-экономического анализа и программ развития.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Деньги

По мнению авторов предложения, денежные знаки обладают огромным потенциалом, поскольку ежедневно переходят из рук в руки по всей стране, сообщает РИА "Новости".

Они считают, что изображение двух ключевых государственных символов — флага и герба — на купюрах может стать мощным инструментом для развития патриотического самосознания граждан.

Кроме того, эксперты подчеркнули, что банкноты являются своеобразной визитной карточкой государства, отображающей его историю, культуру и традиции. Именно поэтому содержание изображений на денежных знаках имеет важное значение, как в самой России, так и за её пределами.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).

Эльви́ра Сахипза́довна Набиу́ллина (род. 29 октября 1963, Уфа) — российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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