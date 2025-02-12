Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Володин комментирует новый закон ЕС о пищевых добавках из насекомых
Как правильно сажать малину? Опытные садоводы поделились своими хитростями
Жильё в Москве дорожает: чего ожидать покупателям
Добавляйте имбирь в чай, но не делайте эту ошибку — иначе он потеряет всю пользу
Поставки газа из Казахстана в Китай вырастут в 2025 году
Жир улетает на глазах: названы упражнения для разгона метаболизма
Цвести будет долго и пышно. Вот чем лучше всего подкормить фиалки
Всё дело в привычках: что поможет сохранить молодость после 45
Водители отказываются от сервисов — что теперь покупают для ремонта

В России переводы до 100 тысяч рублей между физлицами ограничат при подозрении на мошенничество

1:34
Экономика

Российские банки теперь смогут ограничивать размер денежных переводов между физическими лицами до 100 тысяч рублей в месяц, если данные отправителя внесены в мошенническую базу данных Центробанка, но против него не возбуждено уголовное дело.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Согласно действующей законодательной норме, банки обязаны приостанавливать финансовые операции клиентов, если они находятся в специальной базе данных регулятора и правоохранительные органы указали на их возможные противоправные действия. В других случаях блокировка карт или онлайн-банкинга происходит на усмотрение кредитной организации.

Внесённые поправки в федеральное законодательство могут защитить тех, кто случайно оказался в мошеннической базе Центробанка, например, в результате утечки персональных данных. Эти изменения смягчают ограничения, позволяя клиентам распоряжаться своими средствами, пока банк выясняет причину блокировок. Кроме того, банки смогут устанавливать лимиты на операции для граждан, не внесенных в перечень ЦБ РФ, но у которых, по мнению сотрудников банка, существует риск повторного вовлечения в незаконные операции.

Соответствующие поправки содержатся в доработанном ко второму чтению законопроекте о периоде охлаждения при выдаче потребительских кредитов, как сообщает РБК.

Уточняется, что законопроект о защите россиян от мошенничества был внесён в Госдуму в конце прошлого года и готовится к следующему чтению.

Уточнения

Лимит (лат  limes (limitis) — граница (предел); норма, в пределах которой разрешено пользоваться чем-либо, расходовать что-либо) — это средство управления определёнными формами принимаемого риска.

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Здоровье
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Красота и стиль
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают Аудио 
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Садоводство, цветоводство
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов Аудио 
Популярное
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает

Как предотвратить появление одуванчиков на участке без химии? Дачники нашли простой, но эффективный способ. Нужно лишь использовать один неожиданный продукт.

Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
ГАЗ-12 ЗИМ. Легендарный шестиместный автомобиль представительского класса из СССР Дмитрий Плотников От благотворительности к бизнесу: новая политика Трампа по отношению к распродаже Украины Юрий Бочаров Как финские бойскауты стали предтечей немецкого гитлерюгенда Сергей Лебедев
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Последние материалы
Поставки газа из Казахстана в Китай вырастут в 2025 году
Жир улетает на глазах: названы упражнения для разгона метаболизма
Цвести будет долго и пышно. Вот чем лучше всего подкормить фиалки
Всё дело в привычках: что поможет сохранить молодость после 45
Водители отказываются от сервисов — что теперь покупают для ремонта
Кризис малого бизнеса в Японии: число банкротств подскочило на 20%
Разведка Дании: конфликт России и НАТО рискует произойти через 5 лет
Почему поры так быстро забиваются: срочно проверьте свой уход
Как сэкономить на коммунальных услугах: 4 проверенных способа снизить расходы
Пьете кофе? Тогда в вашем кишечнике происходит нечто странное
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.