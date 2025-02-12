В России переводы до 100 тысяч рублей между физлицами ограничат при подозрении на мошенничество

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские банки теперь смогут ограничивать размер денежных переводов между физическими лицами до 100 тысяч рублей в месяц, если данные отправителя внесены в мошенническую базу данных Центробанка, но против него не возбуждено уголовное дело.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Согласно действующей законодательной норме, банки обязаны приостанавливать финансовые операции клиентов, если они находятся в специальной базе данных регулятора и правоохранительные органы указали на их возможные противоправные действия. В других случаях блокировка карт или онлайн-банкинга происходит на усмотрение кредитной организации.

Внесённые поправки в федеральное законодательство могут защитить тех, кто случайно оказался в мошеннической базе Центробанка, например, в результате утечки персональных данных. Эти изменения смягчают ограничения, позволяя клиентам распоряжаться своими средствами, пока банк выясняет причину блокировок. Кроме того, банки смогут устанавливать лимиты на операции для граждан, не внесенных в перечень ЦБ РФ, но у которых, по мнению сотрудников банка, существует риск повторного вовлечения в незаконные операции.

Соответствующие поправки содержатся в доработанном ко второму чтению законопроекте о периоде охлаждения при выдаче потребительских кредитов, как сообщает РБК.

Уточняется, что законопроект о защите россиян от мошенничества был внесён в Госдуму в конце прошлого года и готовится к следующему чтению.

Уточнения

Лимит (лат limes (limitis) — граница (предел); норма, в пределах которой разрешено пользоваться чем-либо, расходовать что-либо) — это средство управления определёнными формами принимаемого риска.



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