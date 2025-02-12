Российские банки фиксируют падение запасов золота

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

По состоянию на 1 января, остатки на счетах российских банков по учету драгоценных металлов снизились до 325,4 млрд рублей, что в пересчете составляет менее 40 тонн золота.

Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слитки золота

Эксперты связывают этот локальный минимум с высокими процентными ставками и рекордной ценой на золото. По данным РБК, запасы физического золота в российских банках в конце 2024 года значительно сократились и составили 38,1 тонны, что вдвое меньше, чем осенью 2023 года, когда было зафиксировано трехлетнее максимальное значение.

Объем золота на начало января стал самым низким с июля 2022 года.

Всемирный совет по золоту сообщает, что в 2024 году цены на золото обновляли рекорды 40 раз. Это было вызвано снижением ставок крупными центральными банками, увеличением геополитической напряженности на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, неопределенностью в отношении президентских выборов в США и активными покупками золота крупнейшими центральными банками.

В прошлом году золото подорожало на 27% и стало одним из самых прибыльных сырьевых товаров.

Уточнения

Ключевая ставка играет информационно-сигнальную роль и характеризует направленность денежно-кредитной политики.



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