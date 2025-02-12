Центробанк предупреждает: риски продажи жилья в рассрочку возрастают

Рост продаж квартир в рассрочку вызывает риски как для покупателей, так и для продавцов, считают в Центральном банке России, который готовится к регулированию этих сделок.
Некоторые застройщики предупреждают о возможном возникновении "пузыря рассрочки" на рынке жилья, сообщает РБК.
Банк России зафиксировал увеличение продаж жилья в рассрочку вместо традиционной ипотеки и обсуждает регулирование данной практики с профильными ведомствами. Представитель регулятора обозначил три основных риска:
Цель регулятора — учитывать долговую нагрузку покупателей и минимизировать риски, а также обеспечить ясность и прозрачность условий рассрочки, включая отсутствие скрытых переплат и комиссий.
Рассро́чка — способ оплаты товаров или услуг, при котором платёж производится не единовременно в полной сумме их стоимости, а по частям.
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