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Центробанк предупреждает: риски продажи жилья в рассрочку возрастают

1:11
Экономика

Рост продаж квартир в рассрочку вызывает риски как для покупателей, так и для продавцов, считают в Центральном банке России, который готовится к регулированию этих сделок.

Новостройки
Фото: commons.wikimedia.org by Товболатов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новостройки

Некоторые застройщики предупреждают о возможном возникновении "пузыря рассрочки" на рынке жилья, сообщает РБК.

Банк России зафиксировал увеличение продаж жилья в рассрочку вместо традиционной ипотеки и обсуждает регулирование данной практики с профильными ведомствами. Представитель регулятора обозначил три основных риска:

  •  Скрытый рост долговой нагрузки покупателей, так как задолженность перед застройщиком не отражается в бюро кредитных историй, что может привести к неправильной оценке финансового состояния заемщика.
  • Непрозрачность правил продажи объектов.
  • Ухудшение экономической ситуации проектов и кредитные риски для застройщиков из-за низкой наполняемости счетов эскроу.

Цель регулятора — учитывать долговую нагрузку покупателей и минимизировать риски, а также обеспечить ясность и прозрачность условий рассрочки, включая отсутствие скрытых переплат и комиссий.

Уточнения

Рассро́чка — способ оплаты товаров или услуг, при котором платёж производится не единовременно в полной сумме их стоимости, а по частям.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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