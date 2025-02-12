Рынок труда России испытывает дефицит IT-специалистов

В России за последние пять лет число работников в IT-компаниях выросло более чем на 70% и достигло 1 миллиона человек.
Об этом сообщил заместитель председателя правительства и руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко в конце января 2025 года, пишут "Ведомости".
На Российском интернет-форуме (РИФ) в прошлом году говорилось о дефиците 1 миллиона IT-специалистов.
Елена Михеева, руководитель отдела подбора персонала "Лаборатории Касперского", объяснила причины этого дефицита ростом объемов импортозамещения и продолжающейся цифровизацией бизнеса. Она отметила, что сейчас многие компании занимаются разработкой собственного программного обеспечения и внедрением различных разработок.
Кроме того, по ее словам, потребность в IT-специалистах существует не только у IT-компаний, но и у других организаций, особенно в сфере информационной безопасности.
Также в декабре стало известно, что Минцифры России планирует привлечь около 700 тысяч разработчиков в IT-отрасль до 2030 года.
Разрабо́тчик — специалист, занимающийся процессом разработки в какой-либо области деятельности.
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