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Рынок труда России испытывает дефицит IT-специалистов

1:14
Экономика

В России за последние пять лет число работников в IT-компаниях выросло более чем на 70% и достигло 1 миллиона человек.

Человек на работе
Фото: unsplash.com by Ли Кэмпбелл, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек на работе

Об этом сообщил заместитель председателя правительства и руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко в конце января 2025 года, пишут "Ведомости".

На Российском интернет-форуме (РИФ) в прошлом году говорилось о дефиците 1 миллиона IT-специалистов.

Елена Михеева, руководитель отдела подбора персонала "Лаборатории Касперского", объяснила причины этого дефицита ростом объемов импортозамещения и продолжающейся цифровизацией бизнеса. Она отметила, что сейчас многие компании занимаются разработкой собственного программного обеспечения и внедрением различных разработок.

Кроме того, по ее словам, потребность в IT-специалистах существует не только у IT-компаний, но и у других организаций, особенно в сфере информационной безопасности.

Также в декабре стало известно, что Минцифры России планирует привлечь около 700 тысяч разработчиков в IT-отрасль до 2030 года.

Уточнения

Разрабо́тчик — специалист, занимающийся процессом разработки в какой-либо области деятельности.

 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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