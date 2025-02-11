Дальний Восток увеличивает экспорт рыбы — более 6,5 тысяч тонн за неделю

Более 6,5 тысячи тонн рыбы и морепродуктов было экспортировано из Приморья и Сахалинской области за неделю.

Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыбный магазин

В период с 3 по 9 февраля оформлено 114 партий дальневосточной рыбопродукции, общей массой 6 603 тонны. Об этом сообщила пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

В этот период было оформлено 82 ветеринарных сертификата формы 5i, необходимых для отправки товаров за границу, из которых 24 сертификата относятся к продукции из Сахалинской области.

Кроме того, для экспортируемых партий биоресурсов было выдано 314 сертификатов здоровья, из которых 27 принадлежат продукции из Сахалинской области.

Основной объем рыбы и морепродуктов был отправлен в Китай — 212 сертификатов, в Республику Корею — 100. В Таиланд за указанное время было отправлено всего две партии товаров, передает sakh.online.

Уточнения

Сертификация — процедура подтверждения соответствия, посредством которой независимая от изготовителя и потребителя организация удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует установленным требованиям.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.