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Производство молока, йогуртов и мороженого в России набирает обороты

1:40
Экономика

Производство молочных продуктов в России продолжает активно развиваться.

Молоко
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молоко

В 2024 году объем выпуска большинства продуктов увеличился, включая молоко, йогурты и мороженое, согласно данным Минсельхоза. За 12 месяцев прошлого года было произведено около 6,1 миллиона тонн питьевого молока, что на 5% больше, чем в 2023 году.

Сыров было выпущено 841 тыс. тонн (рост на 5,1%), творога — 474,5 тыс. тонн (рост на 5%), мороженого — 600 тыс. тонн (рост на 16,6%), сливок — 362 тыс. тонн (рост на 14,7%), йогурта — 791 тыс. тонн (рост на 6,6%).

Кроме того, прирост производства кисломолочных продуктов, за исключением творога, составил 3,2% при общем объеме свыше 2,7 миллиона тонн.

Министерство отмечает, что рост производства обусловлен ежегодным увеличением сырьевой базы, в том числе благодаря крупным инвестиционным проектам. Также подчеркивается, что молочная отрасль является одной из наиболее поддерживаемых в агропромышленном комплексе: в 2023 году на поддержку этого направления было выделено около 62 миллиардов рублей, а в 2024 году сумма составит почти 81 миллиард рублей, пишет milknews.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 1 г продукта (допускается добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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