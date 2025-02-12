Ограничения на вывоз красной икры: что изменится для авиапассажиров?

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство России продлило эксперимент по ограничению вывоза красной икры авиапассажирами до 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Александра Двойных.

Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Красная икра

С 2022 года в Камчатском крае действует запрет на перевозку более 10 кг непромышленной икры на одного пассажира за рейс. Теперь эксперимент распространят на Чукотский автономный округ и Хабаровский край. Такое решение было принято в рамках заседания правительственной комиссии.

"Благодаря взаимодействию с регионами удалось устранить разногласия между Россельхознадзором и Минтрансом, что позволило получить положительное заключение Правительства", — отметил Двойных.

Первоначально ограничения были введены на срок до 1 августа 2025 года, но теперь их продлили еще на два года. Власти считают, что это поможет бороться с незаконным оборотом икры и сохранить популяцию лососевых видов в дальневосточном регионе.

Правительство продолжает контролировать перевозку ценных биоресурсов, а новые меры позволят снизить уровень теневого оборота красной икры.

Уточнения

Кра́сная икра́ - икра лососёвых видов рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других. Красная икра — ценный пищевой продукт с высокими вкусовыми качествами. Имеет относительно высокую стоимость, поэтому относится к деликатесам.



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