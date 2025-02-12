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Ограничения на вывоз красной икры: что изменится для авиапассажиров?

1:19
Экономика

Правительство России продлило эксперимент по ограничению вывоза красной икры авиапассажирами до 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Александра Двойных.

Красная икра
Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красная икра

С 2022 года в Камчатском крае действует запрет на перевозку более 10 кг непромышленной икры на одного пассажира за рейс. Теперь эксперимент распространят на Чукотский автономный округ и Хабаровский край. Такое решение было принято в рамках заседания правительственной комиссии.

"Благодаря взаимодействию с регионами удалось устранить разногласия между Россельхознадзором и Минтрансом, что позволило получить положительное заключение Правительства", — отметил Двойных.

Первоначально ограничения были введены на срок до 1 августа 2025 года, но теперь их продлили еще на два года. Власти считают, что это поможет бороться с незаконным оборотом икры и сохранить популяцию лососевых видов в дальневосточном регионе.
Правительство продолжает контролировать перевозку ценных биоресурсов, а новые меры позволят снизить уровень теневого оборота красной икры.

Уточнения

Кра́сная икра́ - икра лососёвых видов рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других. Красная икра — ценный пищевой продукт с высокими вкусовыми качествами. Имеет относительно высокую стоимость, поэтому относится к деликатесам.

 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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