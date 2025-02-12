Государственная поддержка: В ЛНР 57 тысяч жителей получают компенсации за ЖКУ

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ЛНР продолжают поддержку граждан, предоставляя компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на заявление министра труда и социальной политики ЛНР Елены Макаренко.

Фото: Управа района Тропарёво-Никулино города Москвы by Alexander Shcherbak, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Счета за услуги ЖКХ

По словам министра, ежемесячные выплаты получают около 57 тысяч жителей региона. Среди них — инвалиды Великой Отечественной войны, участники боевых действий, семьи погибших ветеранов, а также лица, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

Компенсации помогают снизить финансовую нагрузку на социально незащищенные слои населения. Граждане, имеющие право на льготы, продолжили получать выплаты после вхождения ЛНР в состав России.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что более 1,4 тысячи участников спецоперации и членов их семей также получили компенсации за оплату ЖКУ.

Программа компенсаций продолжает действовать, а власти региона работают над расширением мер поддержки для льготных категорий граждан.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.





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