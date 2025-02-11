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Новые стандарты работы: Россия делает ставку на рост производительности труда

1:57
Экономика

В России стартовала масштабная программа по повышению эффективности работы предприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

Михаил Мишустин провел стратегическую сессию, на которой обсуждались меры по росту производительности труда. Президент Владимир Путин поставил задачу ускорить развитие экономики, снизить инфляцию и поддержать ключевые отрасли.

По итогам национального проекта "Производительность труда", который действовал с 2019 по 2024 годы, около 7 тысяч предприятий уже внедрили современные методы работы. В результате более 5,5 тысяч компаний увеличили прибыль, а 1,5 тысячи смогли выйти на новые рынки.

Новый этап развития будет реализован в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". В ближайшие шесть лет на него выделят 30,5 млрд рублей, в том числе 4,8 млрд в 2025 году. Главная цель — повысить производительность во всех госучреждениях социальной сферы и на 40% предприятий базовых отраслей.

"Нужно определить ключевые направления, где рост производительности даст наибольший эффект. Для этого создадут отраслевые центры компетенций", — заявил Михаил Мишустин.

Одним из приоритетов станет внедрение технологий, автоматизация процессов и обучение персонала. Важно создать условия для повышения квалификации специалистов, чтобы ускорить экономический рост.

Проект рассчитан на комплексный подход, который объединит усилия бизнеса, регионов и федеральных структур. По прогнозам, к 2030 году производительность труда в России вырастет более чем на 20%.

Уточнения

Производи́тельность труда́ - это показатель, характеризующий результативность труда. Производительность труда измеряется количеством продукции, выпущенной работником за единицу времени. Обратная величина — трудоёмкость - измеряется количеством времени, затрачиваемым на единицу продукции.

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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