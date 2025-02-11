Россия меняет систему подготовки кадров: рабочих начнут обучать прямо на заводах

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России началась работа над новой моделью начального профессионального образования. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Госдумы, пишет ТАСС.

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Система будет ориентирована на подготовку кадров по востребованным специальностям в регионах. Программы обучения планируется реализовывать на базе колледжей и предприятий, а их длительность составит от 6 месяцев до 2 лет. Вице-премьер отметил, что практика станет обязательной частью подготовки студентов.

Инициатива связана с растущей потребностью в рабочих кадрах. Вопрос о возрождении начального профобразования ранее поднимался председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Напомним, что эта система была ликвидирована в 2013 году.

Введение нового формата профобразования позволит оперативно готовить специалистов для разных отраслей.

Уточнения

Профе́ссия (лат. professio; от profiteor - "объявляю своим делом") — род трудовой деятельности человека, обычно его источник существования — это труд, за который человек получает доход. Профессия требует владения теоретическими знаниями и практическими навыками, приобретаемыми в ходе специальной подготовки или получения специального образования.



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