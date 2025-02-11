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Корпорация МСП открывает доступ к 25 миллиардам для гостиничных проектов

Туристический сектор на подъеме: государство усиливает финансовую поддержку гостиничного бизнеса
1:49
Экономика

Корпорация МСП расширила программу поддержки малого и среднего бизнеса в гостиничной индустрии, направив дополнительные ресурсы на продление действия зонтичных поручительств. Согласно данным Минэкономразвития РФ, эта мера позволит компаниям сектора привлечь до конца 2025 года свыше 25 млрд. рублей инвестиций.

гостиница
Фото: commons.wikimedia.org by SkyOne121, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
гостиница

Как сообщили в ведомстве, специальные лимиты распределены между четырьмя кредитными организациями: Сбербанком, Альфа-Банком, МСП Банком и Промсвязьбанком. Предприниматели смогут оформить займы на льготных условиях, воспользовавшись гарантиями, которые покрывают до 50% суммы кредита. Максимальный размер поручительства достигает 1 млрд. рублей при сроке действия до десяти лет.

Министр экономического развития Максим Решетников в ходе диалога с представителями "Опоры России" акцентировал внимание на значимости доступного финансирования в условиях повышенных процентных ставок. Он отметил, что туризм остается одним из ключевых драйверов экономики, демонстрируя стабильный рост. С 2021 года в рамках госпрограмм отрасль получила более 1,2 трлн. рублей, что позитивно отразилось на связанных секторах — строительстве, транспорте и сфере услуг.

По словам Решетникова, развитие гостиничного бизнеса также способствует созданию новых рабочих мест и повышению деловой активности регионов. Зонтичный механизм, предусматривающий снижение рисков для банков, позволяет увеличить объемы кредитования, обеспечивая предпринимателям стабильные условия для реализации проектов.

Уточнения

Акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорация МСП) — федеральный институт поддержки малого и среднего предпринимательства, действующий с 2015 года.
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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