Корпорация МСП открывает доступ к 25 миллиардам для гостиничных проектов

Туристический сектор на подъеме: государство усиливает финансовую поддержку гостиничного бизнеса

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Корпорация МСП расширила программу поддержки малого и среднего бизнеса в гостиничной индустрии, направив дополнительные ресурсы на продление действия зонтичных поручительств. Согласно данным Минэкономразвития РФ, эта мера позволит компаниям сектора привлечь до конца 2025 года свыше 25 млрд. рублей инвестиций.

Фото: commons.wikimedia.org by SkyOne121, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ гостиница

Как сообщили в ведомстве, специальные лимиты распределены между четырьмя кредитными организациями: Сбербанком, Альфа-Банком, МСП Банком и Промсвязьбанком. Предприниматели смогут оформить займы на льготных условиях, воспользовавшись гарантиями, которые покрывают до 50% суммы кредита. Максимальный размер поручительства достигает 1 млрд. рублей при сроке действия до десяти лет.

Министр экономического развития Максим Решетников в ходе диалога с представителями "Опоры России" акцентировал внимание на значимости доступного финансирования в условиях повышенных процентных ставок. Он отметил, что туризм остается одним из ключевых драйверов экономики, демонстрируя стабильный рост. С 2021 года в рамках госпрограмм отрасль получила более 1,2 трлн. рублей, что позитивно отразилось на связанных секторах — строительстве, транспорте и сфере услуг.

По словам Решетникова, развитие гостиничного бизнеса также способствует созданию новых рабочих мест и повышению деловой активности регионов. Зонтичный механизм, предусматривающий снижение рисков для банков, позволяет увеличить объемы кредитования, обеспечивая предпринимателям стабильные условия для реализации проектов.

Уточнения

Акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорация МСП) — федеральный институт поддержки малого и среднего предпринимательства, действующий с 2015 года.





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