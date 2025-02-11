ЖКХ без бумажных квитанций? Власти тестируют новый формат

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Московской области запустили пилотный проект по переводу квитанций ЖКХ в цифровой формат. Об этом сообщает портал Объясняем. рф.

Фото: mos.ru is licensed under public domain Оплата ЖКХ

Согласно постановлению, жители региона смогут отказаться от бумажных платежных документов за коммунальные услуги и получать их только в электронном виде через личный кабинет на региональном портале госуслуг.

Цифровизация ЖКХ

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко отметил, что проект позволит исключить дублирование квитанций и сделать коммунальные услуги удобнее.

"Каждый сможет сам выбрать, как получать платежные документы — на бумаге или в электронном виде", — сказал он.

Тестовый период продлится до 1 октября 2025 года, после чего правительство рассмотрит возможность масштабирования на всю страну.

Перспективы проекта

Цифровизация квитанций ЖКХ направлена на снижение бумажного документооборота и повышение удобства для граждан. Электронный формат позволяет быстрее получать информацию о начислениях, снижает вероятность утери квитанций и упрощает контроль за платежами.

Если проект в Московской области пройдет успешно, нововведение могут распространить на другие регионы.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей. ЖКХ включает в себя также объекты социальной инфраструктуры для обслуживания жителей.



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