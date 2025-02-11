Инновационные разработки в области фармацевтики получит поддержку государства

Минпромторг обсуждает меры поддержки инноваций в фармацевтике

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации активно изучает возможность внедрения новой системы поддержки для отечественных фармацевтических компаний, ориентированной на стимулирование инновационных разработок.

Фото: flickr.com by IAEA Imagebank, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Врач в лаборатории

Как стало известно из заявления заместителя министра промышленности и торговли Екатерины Приезжевой, ведомство рассматривает возможность предоставления компенсаций фармпроизводителям, которые успешно завершили процесс создания инновационных лекарственных препаратов, получив регистрационное удостоверение и запустив серийное производство.

Данное заявление прозвучало в ходе круглого стола комитета Госдумы по охране здоровья, где обсуждались вопросы развития фармацевтической отрасли. Екатерина Приезжева отметила, что инициатива о компенсациях была поднята на обсуждение с главой Минпромторга, и получила положительный отклик.

По словам замминистра, в настоящее время рассматриваются различные подходы к реализации механизма поддержки, среди которых особое внимание уделяется варианту кешбэка за успешные инновации. Представитель Минпромторга подчеркнула, что каждый из рассматриваемых вариантов имеет свои преимущества и недостатки, и окончательное решение будет принято после детального анализа и обсуждения с представителями отрасли.

Как только оптимальный механизм будет выбран, Минпромторг планирует представить его на широкое обсуждение с фармацевтическим сообществом.

Уточнения

Фармаце́втика — часть фармации, связанная непосредственно с производственно-технологическими проблемами процесса изготовления лекарственных средств и субстанций.



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