Министр финансов США приедет в Киев обсуждать доступ к полезным ископаемым Украины

Министр финансов США Скотт Бессент планирует на этой неделе посетить Украину с целью проведения переговоров, направленных на обеспечение доступа Соединённых Штатов к стратегически важным полезным ископаемым. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомлённые источники.
По данным агентства, Бессент станет первым официальным представителем администрации президента США Дональда Трампа, который осуществит визит на Украину.
Ранее, в начале февраля, Дональд Трамп заявил о заинтересованности Соединённых Штатов в получении украинских редкоземельных металлов.
Однако позднее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что значительная часть предложенных Вашингтону ресурсов, включая редкоземельные металлы, находится на территориях, неподконтрольных Киеву.
В интервью агентству Reuters Зеленский выразил готовность заключить сделку, предложив США доступ к украинским полезным ископаемым и подземным хранилищам газа. Взамен он ожидал от Вашингтона "гарантий безопасности" для Украины.
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