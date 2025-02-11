Министр финансов США приедет в Киев обсуждать доступ к полезным ископаемым Украины

Министр финансов США Скотт Бессент планирует на этой неделе посетить Украину с целью проведения переговоров, направленных на обеспечение доступа Соединённых Штатов к стратегически важным полезным ископаемым. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомлённые источники.

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По данным агентства, Бессент станет первым официальным представителем администрации президента США Дональда Трампа, который осуществит визит на Украину.

Ранее, в начале февраля, Дональд Трамп заявил о заинтересованности Соединённых Штатов в получении украинских редкоземельных металлов.

Однако позднее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что значительная часть предложенных Вашингтону ресурсов, включая редкоземельные металлы, находится на территориях, неподконтрольных Киеву.

В интервью агентству Reuters Зеленский выразил готовность заключить сделку, предложив США доступ к украинским полезным ископаемым и подземным хранилищам газа. Взамен он ожидал от Вашингтона "гарантий безопасности" для Украины.