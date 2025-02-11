Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США проявляют интерес к ресурсам Украины: визит Бессента
Привычки, которые укорачивают жизнь вашей собаки: как не навредить питомцу
Кот, который предсказал 50 смертей: совпадение или сверхспособность
Холодильник исправен, но плохо охлаждает? Две неожиданные причины проблемы
Как вырастить гиацинты к 8 марта: подготавливаем цветы к празднику с любовью
Volvo EX60 2026: новый шаг компании в мире электромобилей
Мексика не присоединится к санкциям против России
Бизнес и промышленность Украины столкнутся с новыми перебоями электроснабжения
Никогда не сливайте это в раковину: советы, которые сэкономят вам деньги

Рекордный рост цен — золоту везде дают зелёный свет

1:23
Экономика

Цена на золото достигла рекордного уровня после того, как Китай разрешил страховым компаниям инвестировать в золото, а также на фоне ожиданий нового президентства Дональда Трампа.

Слитки золота
Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слитки золота

На понедельник цена золота составила 2900 долларов за унцию, что на 1,48% (42,84 доллара) больше, чем ранее. Аналитик Майкл Татар из фонда Oeconomus отметил, что этот внезапный рост цен является предупреждением о предстоящих изменениях в мировой экономике.

Китайские регулирующие органы запустили пилотную программу, в рамках которой десять компаний смогут страховать до 1% своего имущества в золоте. Это может обеспечить приток до 200 миллиардов юаней (27,4 миллиарда долларов) на рынок золота, что повлияет на обменный курс драгоценных металлов.

За последнюю неделю курс золота вырос на 2,2%, что связано с физической нехваткой золота в Англии, продолжающимися покупками со стороны центральных банков и увеличением интереса китайских страховщиков к золоту.

Эксперты также указывают на проблемы экономической политики Трампа, которая не может работать с сильным долларом, сообщает венгерское издание index.

Уточнения

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Садоводство, цветоводство
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает Аудио 
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Авто
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы Аудио 
Ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком
Шоу-бизнес
Ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком Аудио 
Популярное
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают

Пигментные пятна не обязательно убирать в салоне. Рассказываем, какие простые способы помогут осветлить кожу, предотвратить новые пятна и сохранить ровный тон.

Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
Ил-62. Советский самолёт, созданный для полётов за океан Дмитрий Плотников От благотворительности к бизнесу: новая политика Трампа по отношению к распродаже Украины Юрий Бочаров Как финские бойскауты стали предтечей немецкого гитлерюгенда Сергей Лебедев
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Ставший отцом Курбан Омаров устроил фотосессию с женой и ребёнком
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Последние материалы
Ил-62. Советский самолёт, созданный для полётов за океан
История любви: золушка Помпадур и король
Бывший завод BMW в Калининграде начнёт выпуск китайских авто
Отмываем духовку без химии и долгого скребка – простой и быстрый метод
Экономия или бремя? Почему США могут отказаться от чеканки одноцентовиков
Моча как индикатор сахарного диабета: простой способ проверить себя
Выбрасывать банановую кожуру? После этого вы передумаете
Мозоли больше не проблема: простые способы защитить руки при тренировках
Экономия на ЖКУ: как платить на 40% меньше?
Как посадить горох, чтобы он вырос крупным и вкусным — простые советы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.