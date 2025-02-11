Рекордный рост цен — золоту везде дают зелёный свет

Цена на золото достигла рекордного уровня после того, как Китай разрешил страховым компаниям инвестировать в золото, а также на фоне ожиданий нового президентства Дональда Трампа.
На понедельник цена золота составила 2900 долларов за унцию, что на 1,48% (42,84 доллара) больше, чем ранее. Аналитик Майкл Татар из фонда Oeconomus отметил, что этот внезапный рост цен является предупреждением о предстоящих изменениях в мировой экономике.
Китайские регулирующие органы запустили пилотную программу, в рамках которой десять компаний смогут страховать до 1% своего имущества в золоте. Это может обеспечить приток до 200 миллиардов юаней (27,4 миллиарда долларов) на рынок золота, что повлияет на обменный курс драгоценных металлов.
За последнюю неделю курс золота вырос на 2,2%, что связано с физической нехваткой золота в Англии, продолжающимися покупками со стороны центральных банков и увеличением интереса китайских страховщиков к золоту.
Эксперты также указывают на проблемы экономической политики Трампа, которая не может работать с сильным долларом, сообщает венгерское издание index.
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