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Мир потратил на энергопереход 10 трлн долларов без особого эффекта

Экономика

Мировое сообщество вложило за последние 20-25 лет почти десять триллионов долларов в процесс энергетического перехода, однако доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в глобальном энергобалансе по-прежнему остается на уровне всего двух-трёх процентов.

Ветряная электростанция в Вюрстер-Нордсекюсте в Германии
Фото: commons.wikimedia.org by Spielvogel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ветряная электростанция в Вюрстер-Нордсекюсте в Германии

Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в ходе своего выступления на энергетической конференции India Energy Week.

По его мнению, противопоставление возобновляемых источников энергии и ископаемого топлива не имеет смысла. Он подчеркнул, что эти виды энергии не должны конкурировать между собой или угрожать существованию друг друга.

"Ещё 40-50 лет назад ископаемое топливо обеспечивало 82 процента мирового энергобаланса. Сегодня этот показатель остается практически неизменным — 80-81 процент, несмотря на колоссальные инвестиции в энергопереход", — цитирует аль-Гайса ТАСС.

Генсек ОПЕК подчеркнул, что его организация не выступает против использования ВИЭ. Однако по его словам, необходимо придерживаться сбалансированного подхода, ключевым аспектом которого является обеспечение энергетической безопасности.

"Нефть продолжает играть важнейшую роль в стабильном снабжении мира энергией. Без нее глобальная экономика попросту остановится", — заключил аль-Гайс.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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