Рыбный побег: Mowi предлагает вознаграждение за сбежавших с норвежской фермы лососей

Международная компания по производству морепродуктов Mowi объявила о вознаграждении для рыбаков, которые поймают сбежавшего лосося.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans-Petter Fjeld, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Лосось

Mowi, крупнейший в мире производитель лосося, предложила вознаграждение в размере 500 крон (примерно 4 200 руб.) за каждого пойманного лосося после того, как четверть из 105 000 особей сбежала из поврежденного во время шторма садка в Тромсё на северо-западе Норвегии. Средний вес сбежавшей рыбы составляет 5,5 кг.

В понедельник норвежские власти посетили предприятие для проверки и выдали компании указания увеличить усилия по отлову рыбы, сообщает The Guardian.

Экоактивисты назвали это событие "катастрофой для дикого лосося". Научными исследованиями доказано, что скрещивание диких и выращенных на фермах лососей приводит к снижению выживаемости потомства в дикой природе.

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.





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