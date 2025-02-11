Рыбный побег: Mowi предлагает вознаграждение за сбежавших с норвежской фермы лососей

Международная компания по производству морепродуктов Mowi объявила о вознаграждении для рыбаков, которые поймают сбежавшего лосося.
Mowi, крупнейший в мире производитель лосося, предложила вознаграждение в размере 500 крон (примерно 4 200 руб.) за каждого пойманного лосося после того, как четверть из 105 000 особей сбежала из поврежденного во время шторма садка в Тромсё на северо-западе Норвегии. Средний вес сбежавшей рыбы составляет 5,5 кг.
В понедельник норвежские власти посетили предприятие для проверки и выдали компании указания увеличить усилия по отлову рыбы, сообщает The Guardian.
Экоактивисты назвали это событие "катастрофой для дикого лосося". Научными исследованиями доказано, что скрещивание диких и выращенных на фермах лососей приводит к снижению выживаемости потомства в дикой природе.
Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пигментные пятна не обязательно убирать в салоне. Рассказываем, какие простые способы помогут осветлить кожу, предотвратить новые пятна и сохранить ровный тон.