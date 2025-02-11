Экономия или бремя? Почему США могут отказаться от чеканки одноцентовиков

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент США Дональд Трамп предложил отменить выпуск одноцентовых монет в рамках своей инициативы по "поиску сбережений", сообщает EADaily.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Человек с кошельком

По его мнению, производственные затраты на эти монеты превышают их номинальную стоимость, что представляет собой пустую трату бюджетных средств.

Трамп поручил министру финансов прекратить чеканку новых одноцентовых монет, отметив, что они стоят больше, чем 2 цента. По данным BBC, фактические затраты на производство одной монеты составляют около 3,69 цента.

Другие страны уже сделали похожие шаги. Например, в 2019 году Центральный банк Багамских Островов начал поэтапный отказ от одноцентовых монет. По словам чиновников, одноцентовая монета, находящаяся в обращении с 1966 года, потеряла около 90% своей покупательной способности за последние 50 лет. При этом расходы на её производство и обслуживание значительно увеличились.

Американские одноцентовые монеты стали чеканить с 1793 года, и таким образом, их отмена может стать значительным шагом в экономической политике страны.

Уточнения

Бага́мские Острова́ — государство на одноимённых островах, к северу от Карибского моря и Кубы, к юго-востоку от полуострова Флорида.





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