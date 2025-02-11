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Отдают более 10 тыс. долларов за 1 кг чёрной икры — индустрия элитных продуктов питания на Мадагаскаре

1:32
Экономика

Озеро Мантосоа, расположенное на высоте около 1400 метров в высокогорной местности Мадагаскара, славится своим умеренным климатом, нетипичным для тропиков.

Завтрак
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under Free More info
Завтрак

Это создает идеальные условия для выращивания осетровых, так как температура воды варьируется от 13 до 23 градусов по Цельсию, позволяя рыбе расти круглый год. В результате, рыба здесь достигает зрелости примерно на два года быстрее.

Мадагаскар известен преимущественно своей ванилью. Но сегодня здесь предлагают еще и черную икру, стоимость которой превышает 10 000 долларов за 1 кг, сообщает CNN.

В 2017 году компания Acipenser выпустила первую партию премиальной икры Rova. Несмотря на недоверие со стороны экспертов, лучшие шеф-повара Европы положительно оценили черную икру на выставке Sirha Lyon в 2019 году, после чего она вошла в элитные меню по всему миру.

Популярность икры Rova растет не только в Европе, но и в Африке, где её подают в дорогих отелях. 

В компании Acipenser работает около 300 человек, большинство из которых — местные жители, их активно обучают методам разведения рыбы и производства икры.

В этом году производитель также намерен начать производство белужьей икры, что станет значимым шагом в программе по созданию самых дорогих и роскошных деликатесов.

 

Уточнения

Осетро́вые (лат. Acipenseridae) — семейство ценных промысловых рыб из отряда осетрообразных, включающее такие известные виды, как осётр, стерлядь, севрюга, белуга, шип, калуга. Из некоторых видов осетровых рыб добывают деликатесную чёрную икру.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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