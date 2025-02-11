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Россия продолжит поставки нефти, несмотря на давление

2:20
Экономика

Россия продолжит поставки нефти на мировой рынок, несмотря на внешнее давление, поскольку её ресурсы обладают высокой конкурентоспособностью. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин в ходе мероприятия India Energy Week.

Нефтяная вышка
Фото: commons.wikimedia.org by ☭Acodered, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Нефтяная вышка

По его словам, российская сторона придерживается прагматичного подхода в вопросах сотрудничества и намерена обеспечивать рынок нефтью и дальше. Он подчеркнул, что страна располагает экономически выгодными ресурсами и, независимо от внешних факторов, продолжит присутствовать на рынке, ориентируясь на принципы прагматизма, сообщает ТАСС.

Сорокин также обратил внимание на возможные негативные последствия, которые могут возникнуть при отсутствии российской нефти на мировом рынке. По его мнению, такая ситуация приведет к дисбалансу, поскольку спрос на этот ресурс остается высоким.

Он отметил, что альтернативных источников нефти или энергии, которые могли бы полностью заменить российскую нефть без роста стоимости, в настоящее время не существует. В связи с этим он подчеркнул важность сохранения баланса между производителями и потребителями и заверил, что Россия будет этому способствовать.

Между тем, соглас информации, опубликованной на сайте Министерства финансов России, федеральный бюджет страны в январе 2025 года получил 789 миллиардов рублей нефтегазовых доходов. Этот показатель на 16,9 процентов превышает уровень за аналогичный период 2024 года.

Кроме того, ненефтегазовые доходы бюджета за этот же период увеличились на 9,3 процента и составили 1,9 триллиона рублей.

Отдельно отмечается, что поступления от налога на добавленную стоимость снизились на 1,1 процента, достигнув 905 миллиардов рублей. Министерство финансов объясняет это явление ускоренным возмещением НДС в первый месяц квартала, уточняя, что данный фактор не окажет влияния на общую динамику поступлений в течение квартала.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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