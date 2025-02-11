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Вакансии с высокой оплатой: кого ищут работодатели

1:32
Экономика

В Красноярске открыты вакансии с высокими зарплатами.

Собеседование
Фото: commons.wikimedia.org by HSGTalents, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Собеседование

Как сообщает prmira.ru, согласно данным сервиса SuperJob, на первом месте находится вакансия стоматолога-ортопеда в клинике "Люксар". Зарплата составляет от 500 тысяч рублей, требования включают минимум три года опыта, умение проводить приемы и лечение, а также заполнять документацию.

Также доступна вакансия стоматолога в "Сибирь Дент", где предлагают от 150 тысяч рублей. Работа включает использование микроскопа и составление планов лечения, требуются высшее медицинское образование, действующие сертификаты и опыт работы.

На третьем месте — вакансия менеджера по продажам в компании "Актион 360" с зарплатой до 200 тысяч рублей. Задача заключается в продаже справочно-правовых систем, и требуется опыт продаж b2b, желательно с высшим образованием.

Для желающих откликнуться на вакансию ведущего геолога в компании "Мегаполис", обещано вознаграждение от 145 тысяч рублей. Необходимы образование и опыт работы от 3 до 6 лет, а также знание определенных методик.

Замыкает список вакансия водителя с категорией Е, где работодатель предлагает оплату от 120 тысяч рублей. Иск ищется кандидат с опытом и готовностью к разъездной работе, предполагающей перевозку грузов.

Уточнения

Вака́нсия — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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