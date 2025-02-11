Глава "Победы" рассказал о финансовых результатах компании в 2024 году

Генеральный директор авиакомпании "Победа", Дмитрий Тыщук, сообщил журналистам о том, что лоукостер получил получение чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и за 2024 год. При этом, он уточнил, что хотя итоговая прибыль и будет несколько скромнее, чем годом ранее, компания все равно продемонстрирует положительный финансовый результат. Точную цифру руководитель "Победы" пока не назвал.
Для сравнения, чистая прибыль "Победы" за предыдущий, 2023 год, была существенно выше и увеличилась на 42%, достигнув 21,3 миллиарда рублей. Выручка авиакомпании также показала значительный рост, увеличившись на 57,4% и составив 92,3 миллиарда рублей. Примечательно, что в 2023 году "Победа" получила прибыль от продаж в размере 4,8 миллиарда рублей, тогда как годом ранее компания фиксировала убыток по данному показателю.
В части операционных результатов, "Победа" также демонстрирует положительную динамику. По итогам 2024 года авиакомпании удалось увеличить пассажиропоток на 5%, доведя его до 13,7 миллиона человек. Основной объем перевозок пришелся на внутренние рейсы, где было обслужено более 11,6 миллиона пассажиров. На международных направлениях "Победа" перевезла более 2 миллионов клиентов, что в 1,5 раза превышает показатель 2023 года.
Лоукостер "Победа" является частью крупнейшей российской авиационной группы "Аэрофлот" и эксплуатирует парк, состоящий из 42 современных самолетов Boeing 737-800. В 2024 году авиакомпания достигла рекордного уровня загрузки рейсов за всю свою историю, который составил 95,1%.
«Побе́да» (юридическое название — ООО «Авиакомпания Победа») — российская бюджетная авиакомпания, дочернее предприятие группы «Аэрофлот — Российские авиалинии», базируется в московском аэропорту Внуково.
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