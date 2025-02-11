Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рассказываем, как с помощью правильной обрезки превратить куст перца в настоящего чемпиона урожая
Как снизить риск тромбоза без лекарств: употребляйте эти продукты
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Как новые тарифы США повлияют на экспорт стали из Украины
ВСУ ударили по Саратoву дронами: что известно?
SHOT: Российская армия сорвала подготовку к наступлению ВСУ на Белгородскую область
Кошачья улыбка: миф или реальность
Как избежать залысин: важные советы по борьбе с выпадением волос у женщин
Глоба о Полнолунии и Меркурии в Рыбах: что важнее — выбор по душе или по разуму (прогноз на эту неделю)

Глава "Победы" рассказал о финансовых результатах компании в 2024 году

"Победа" демонстрирует устойчивую прибыльность, несмотря на экономические вызовы
2:12
Экономика

Генеральный директор авиакомпании "Победа", Дмитрий Тыщук, сообщил журналистам о том, что лоукостер получил получение чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и за 2024 год. При этом, он уточнил, что хотя итоговая прибыль и будет несколько скромнее, чем годом ранее, компания все равно продемонстрирует положительный финансовый результат. Точную цифру руководитель "Победы" пока не назвал.

Победа
Фото: flickr.com by Анна Зверева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Победа

Для сравнения, чистая прибыль "Победы" за предыдущий, 2023 год, была существенно выше и увеличилась на 42%, достигнув 21,3 миллиарда рублей. Выручка авиакомпании также показала значительный рост, увеличившись на 57,4% и составив 92,3 миллиарда рублей. Примечательно, что в 2023 году "Победа" получила прибыль от продаж в размере 4,8 миллиарда рублей, тогда как годом ранее компания фиксировала убыток по данному показателю.

В части операционных результатов, "Победа" также демонстрирует положительную динамику. По итогам 2024 года авиакомпании удалось увеличить пассажиропоток на 5%, доведя его до 13,7 миллиона человек. Основной объем перевозок пришелся на внутренние рейсы, где было обслужено более 11,6 миллиона пассажиров. На международных направлениях "Победа" перевезла более 2 миллионов клиентов, что в 1,5 раза превышает показатель 2023 года.

Лоукостер "Победа" является частью крупнейшей российской авиационной группы "Аэрофлот" и эксплуатирует парк, состоящий из 42 современных самолетов Boeing 737-800. В 2024 году авиакомпания достигла рекордного уровня загрузки рейсов за всю свою историю, который составил 95,1%.

Уточнения

«Побе́да» (юридическое название — ООО «Авиакомпания Победа») — российская бюджетная авиакомпания, дочернее предприятие группы «Аэрофлот — Российские авиалинии», базируется в московском аэропорту Внуково.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Новости спорта
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше Аудио 
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение
Домашние животные
Как кошка выбирает любимого человека для сна — научное объяснение Аудио 
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Наука и техника
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет Аудио 
Популярное
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают

Пигментные пятна не обязательно убирать в салоне. Рассказываем, какие простые способы помогут осветлить кожу, предотвратить новые пятна и сохранить ровный тон.

Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Катастрофа или война? Загадка гибели первой великой цивилизации Европы Игорь Буккер Сводка с фронта: ВМФ РФ атаковал Украину новейшим оружием, Зеленский готов обсуждать продажу страны Трампу Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Последние материалы
ВСУ ударили по Саратoву дронами: что известно?
"Победа" демонстрирует устойчивую прибыльность, несмотря на экономические вызовы
SHOT: Российская армия сорвала подготовку к наступлению ВСУ на Белгородскую область
Кошачья улыбка: миф или реальность
Как избежать залысин: важные советы по борьбе с выпадением волос у женщин
Глоба о Полнолунии и Меркурии в Рыбах: что важнее — выбор по душе или по разуму (прогноз на эту неделю)
Почему ваша кошка спит именно с вами? Неожиданный ответ!
Юрий Куклачёв, его династия и звёзды эстрады и цирка представят уникальный бенефис в городах России
Тонна испорченного мяса: названа шокирующая причина закрытия магазинов Светофор
Пюре по-голландски получится невероятно пышным и нежным: попробуйте приготовить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.