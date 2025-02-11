Глава "Победы" рассказал о финансовых результатах компании в 2024 году

"Победа" демонстрирует устойчивую прибыльность, несмотря на экономические вызовы

2:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный директор авиакомпании "Победа", Дмитрий Тыщук, сообщил журналистам о том, что лоукостер получил получение чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и за 2024 год. При этом, он уточнил, что хотя итоговая прибыль и будет несколько скромнее, чем годом ранее, компания все равно продемонстрирует положительный финансовый результат. Точную цифру руководитель "Победы" пока не назвал.

Фото: flickr.com by Анна Зверева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Победа

Для сравнения, чистая прибыль "Победы" за предыдущий, 2023 год, была существенно выше и увеличилась на 42%, достигнув 21,3 миллиарда рублей. Выручка авиакомпании также показала значительный рост, увеличившись на 57,4% и составив 92,3 миллиарда рублей. Примечательно, что в 2023 году "Победа" получила прибыль от продаж в размере 4,8 миллиарда рублей, тогда как годом ранее компания фиксировала убыток по данному показателю.

В части операционных результатов, "Победа" также демонстрирует положительную динамику. По итогам 2024 года авиакомпании удалось увеличить пассажиропоток на 5%, доведя его до 13,7 миллиона человек. Основной объем перевозок пришелся на внутренние рейсы, где было обслужено более 11,6 миллиона пассажиров. На международных направлениях "Победа" перевезла более 2 миллионов клиентов, что в 1,5 раза превышает показатель 2023 года.

Лоукостер "Победа" является частью крупнейшей российской авиационной группы "Аэрофлот" и эксплуатирует парк, состоящий из 42 современных самолетов Boeing 737-800. В 2024 году авиакомпания достигла рекордного уровня загрузки рейсов за всю свою историю, который составил 95,1%.

Уточнения

«Побе́да» (юридическое название — ООО «Авиакомпания Победа») — российская бюджетная авиакомпания, дочернее предприятие группы «Аэрофлот — Российские авиалинии», базируется в московском аэропорту Внуково.



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