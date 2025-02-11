Банк России отмечает резкий рост цен на дропперские карты на черном рынке

В Банке России сообщили о значительном увеличении стоимости "дропперских" карт на нелегальном рынке. По словам заместителя председателя Банка России Германа Зубарева, ранее такие карты, используемые для обналичивания похищенных средств, приобретались мошенниками в среднем за 5-10 тысяч рублей. Однако, на текущий момент цена на них возросла и достигает 70 тысяч рублей.
Зубарев отметил, что данный ценовой скачок является одним из показателей результативности борьбы с финансовым мошенничеством, которую ведут в Банке России.
Ранее представители ЦБ информировали общественность о том, как злоумышленники используют сеть "дропперов" для вывода похищенных у граждан денежных средств. По данным регулятора, украденные суммы часто разделяются на несколько частей и проходят через цепочку дропперов, прежде чем быть обналиченными в банкоматах. В этой схеме дропперы выступают в роли подставных лиц, чьи банковские карты применяются для вывода и последующего обналичивания нелегально полученных денег.
Дроп или дроппер (on англ. to drop — сбрасывать) — русское сленговое название соучастника различного рода мошенничества с использованием банковских счетов — подставного лица, на счет которого зачисляются похищенные средства. В английском языке такого рода люди называются money mule (денежный мул).
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