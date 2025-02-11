РЖД внедряет современные технологии для удобства пассажиров

450 тысяч пассажиров выбрали онлайн-покупку ж/д билетов

В 2024 году через онлайн-сервис "Лист ожидания" было успешно оформлено покупок билетов на поезда РЖД более 450 тысяч пассажирами. Глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что за прошлый год пользователи сделали 2,4 миллиона запросов, что позволило столькому количеству клиентов приобрести билеты с помощью нового сервиса.

Фото: commons.wikimedia.org by sergey1998, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ РЖД

Компания продолжает активное внедрение современных технологий. В конце июня 2024 года РЖД объявили о запуске онлайн-сервиса для приобретения билетов на поезда дальнего следования. По планам, в будущем функционал данного решения будет перенесён и в мобильное приложение "РЖД пассажирам", что дополнительно облегчит процесс бронирования для пользователей.

Эти меры демонстрируют стремление РЖД к постоянному совершенствованию и модернизации, а также свидетельствуют о растущем интересе пассажиров к электронным каналам покупки билетов. Нововведения не только ускоряют процесс оформления, но и способствуют повышению доступности услуг для широкого круга клиентов.

Уточнения

Росси́йские желе́зные доро́ги (полное наименование — открытое акционерное общество «Росси́йские желе́зные доро́ги» (ОАО «РЖД») — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.



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