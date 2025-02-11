Тонна испорченного мяса: названа шокирующая причина закрытия магазинов Светофор

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Закрытие магазинов сети "Светофор" связано с продажей просроченного мяса. Во время одной из проверок Россельхознадзор обнаружил, что в продажу поступило более тонны мясной продукции, часть которой была без необходимых ветеринарных документов.

Фото: freepik.com by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мясные стейки

106 кг мяса не имели сопровождающих их ветеринарных документов, а ещё 944 кг не были маркированы, что затрудняло определение срока годности, пишет Mash.

В ходе лабораторных исследований, проведённых на продукции, были выявлены следы ДНК птицы, которая не была указана на этикетке, в пельменях и колбасных изделиях. Также была подтверждена просроченность части товаров, которые в итоге были изъяты и уничтожены.

Ранее сообщалось, что в ходе проверок в нескольких российских регионах были выявлены многочисленные нарушения при реализации продуктов в магазинах сети.

В связи с этим с запросом о проверках на соблюдение законодательства к компетентным органам обращались как депутаты Госдумы, так и общественные организации, защищающие права потребителей.

Уточнения

«Светофо́р» — российская розничная сеть супермаркетов-дискаунтеров. По итогам 2020 года вошёл в семёрку крупнейших торговых сетей России с товарами повседневного спроса (по обороту, по числу магазинов сеть в первой пятёрке, по региональному охвату на первом месте — 76 регионов).



Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) в сфере ветеринарии, обращению лекарственных средств для ветеринарного применения, карантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, обеспечения плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, продуктов переработки зерна, земельных отношений.

