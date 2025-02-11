Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВСУ ударили по Саратoву дронами: что известно?
"Победа" демонстрирует устойчивую прибыльность, несмотря на экономические вызовы
SHOT: Российская армия сорвала подготовку к наступлению ВСУ на Белгородскую область
Кошачья улыбка: миф или реальность
Как избежать залысин: важные советы по борьбе с выпадением волос у женщин
Глоба о Полнолунии и Меркурии в Рыбах: что важнее — выбор по душе или по разуму (прогноз на эту неделю)
Почему ваша кошка спит именно с вами? Неожиданный ответ!
Юрий Куклачёв, его династия и звёзды эстрады и цирка представят уникальный бенефис в городах России
Пюре по-голландски получится невероятно пышным и нежным: попробуйте приготовить

Тонна испорченного мяса: названа шокирующая причина закрытия магазинов Светофор

1:11
Экономика

Закрытие магазинов сети "Светофор" связано с продажей просроченного мяса. Во время одной из проверок Россельхознадзор обнаружил, что в продажу поступило более тонны мясной продукции, часть которой была без необходимых ветеринарных документов.

Мясные стейки
Фото: freepik.com by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мясные стейки

106 кг мяса не имели сопровождающих их ветеринарных документов, а ещё 944 кг не были маркированы, что затрудняло определение срока годности, пишет Mash.

В ходе лабораторных исследований, проведённых на продукции, были выявлены следы ДНК птицы, которая не была указана на этикетке, в пельменях и колбасных изделиях. Также была подтверждена просроченность части товаров, которые в итоге были изъяты и уничтожены.

Ранее сообщалось, что в ходе проверок в нескольких российских регионах были выявлены многочисленные нарушения при реализации продуктов в магазинах сети.

В связи с этим с запросом о проверках на соблюдение законодательства к компетентным органам обращались как депутаты Госдумы, так и общественные организации, защищающие права потребителей.

Уточнения

«Светофо́р» — российская розничная сеть супермаркетов-дискаунтеров. По итогам 2020 года вошёл в семёрку крупнейших торговых сетей России с товарами повседневного спроса (по обороту, по числу магазинов сеть в первой пятёрке, по региональному охвату на первом месте — 76 регионов).

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) в сфере ветеринарии, обращению лекарственных средств для ветеринарного применения, карантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, обеспечения плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, продуктов переработки зерна, земельных отношений.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Новости спорта
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше Аудио 
Никите Михалкову стали поступать звонки от влиятельных людей, недовольных его программой
Шоу-бизнес
Никите Михалкову стали поступать звонки от влиятельных людей, недовольных его программой Аудио 
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Еда и рецепты
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки Аудио 
Популярное
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых

Узнайте о различных методах посадки картофеля — от классических до инновационных, и выберите оптимальный способ для получения богатого урожая на вашем участке.

Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Катастрофа или война? Загадка гибели первой великой цивилизации Европы Игорь Буккер Сводка с фронта: ВМФ РФ атаковал Украину новейшим оружием, Зеленский готов обсуждать продажу страны Трампу Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Последние материалы
ВСУ ударили по Саратoву дронами: что известно?
"Победа" демонстрирует устойчивую прибыльность, несмотря на экономические вызовы
SHOT: Российская армия сорвала подготовку к наступлению ВСУ на Белгородскую область
Кошачья улыбка: миф или реальность
Как избежать залысин: важные советы по борьбе с выпадением волос у женщин
Глоба о Полнолунии и Меркурии в Рыбах: что важнее — выбор по душе или по разуму (прогноз на эту неделю)
Почему ваша кошка спит именно с вами? Неожиданный ответ!
Юрий Куклачёв, его династия и звёзды эстрады и цирка представят уникальный бенефис в городах России
Тонна испорченного мяса: названа шокирующая причина закрытия магазинов Светофор
Пюре по-голландски получится невероятно пышным и нежным: попробуйте приготовить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.