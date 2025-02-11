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Россиянам предрекли рост счетов за отопление

0:50
Экономика

Кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал о том, что изменения в порядке оплаты отопления, вступающие в силу с 1 марта 2025 года, приведут к росту платежей.

Батарея
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Батарея

Эксперт отметил, что новый порядок расчёта, хотя и вызовет повышение расходов на отопление в холодное время года, приведёт к большей прозрачности в процессах начисления и оплаты, пишет "Газета.Ru".

Одновременно расчёт платы за отопление в летний период будет сокращен. Балынин подчеркнул, что точное увеличение суммы платежей на данный момент предсказать невозможно, поскольку на расчёт влияют множество факторов, включая погодные условия.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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